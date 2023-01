Mãe rebate críticas após criar perfil adulto com filha: ‘Nos divertimos’

Foto: Reprodução/Twitter

A australiana Evie Leana, de 37, recebeu críticas na web após ter criado um perfil de conteúdo adulto junto com a filha.

Em entrevista para Close, Evie revelou não se arrepender do perfil no OnlyFans com a filha Tiahnee, de 20 anos. As duas já faturaram cerca de R$620 mil com o conteúdo adulto na plataforma.

“As pessoas me diziam que eu deveria procurar um trabalho de verdade, que eu deveria ter respeito próprio, mas eu sabia que elas tinham a mente fechada”, iniciou.

“Nunca vou me arrepender de fazer OnlyFans com a minha filha, nos divertimos muito”, completou Evie Leana sobre a criação de conteúdo para o perfil.

Tiahnee concordou com o posicionamento da mãe e falou sobre a parceria: “fez com que o público prestasse mais atenção em nós, ganhamos mais fãs e mais dinheiro”.

