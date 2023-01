Mãeana reúne banda Tono e as cantoras Tainá e Tori em show no Rio Vermelho

Foto: Divulgação

A frente do Coletivo Tono desde 2007, Mãeana promove o reencontro do grupo após três anos da última apresentação juntos, que aconteceu em Salvador. As cantoras Tainá e Tori também vão se reunir à banda no evento que será realizado no espaço Cultural Casa da Mãe, no Rio Vermelho.

Os artistas vão se apresentar em dois dias: na segunda (9) e terça (10), às 21h. Formado por Rafael Rocha, Bem Gil, Bruno Di Lullo e Mãeana, o grupo premiado pela MTV, é conhecido pela criatividade nas poesias, mistura de ritmos, arranjos e também figurino que chamam atenção.

No repertório, o público vai poder relembrar canções autorais dos três últimos discos do coletivo, que já foram gravadas artistas como: Jorge Mautner, Ney Matogrosso e Alice Caymmi.

SERVIÇO

Mãeana convida Tono, Tainá e Tori

Onde: Casa da Mãe

Endereço: Rua Guedes Cabral, 81 – Rio Vermelho

Data: 9 e 10 de janeiro, segunda-feira e terça-feira

Hora: 21h (a casa abre 20h)

Couvert: R$40,00

Reservas: @casadamaeoficial

