Mães de crianças com microcefalia protestam contra qualidade de fraldas fornecidas pela prefeitura de Salvador

Mães de crianças com microcefalia protestaram na tarde desta quarta-feira (25) contra a qualidade das fraldas geriátricas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Salvador. A manifestação aconteceu em frente a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na Avenida Estados Unidos, no bairro do Comércio.

O protesto pedia a troca do fornecedor por conta dos erros nos tamanhos das fraldas. Além disso, as mães afirmam que a qualidade do produto não atende as exigências das crianças.

As mulheres afirmaram, em reportagem à TV Bahia, que há mais de seis meses reclamam da situação e não foram ouvidas. Elas também relataram que não têm possibilidade de arranjar um emprego devido à condição das crianças.

“Uma criança com microcefalia e paralisia cerebral tem condições de usar uma fralda dessas? Isso é uma humilhação”, disse Flaviana, mãe de uma menina com microcefalia.

Ainda segundo elas, a última reunião com a SMS aconteceu em outubro do ano passado. Diante da atual situação, a secretaria solicitou que algumas representantes do movimento fossem até o escritório particpassem de uma reunião, porém o pedido não foi atendido.

“Já tivemos reuniões sobre isso, não vamos subir para uma reunião fechada, estamos expondo os nossos filhos aqui e queremos que a secretária também se exponha”, afirmou Carol, mãe de um criança de sete anos.

Elas também afirmam que o prazo acordado para a troca de fornecedor era até o início do mês de janeiro e que até o momento não foi cumprido.

Nota da Secretaria de Saúde

O órgão afirmou que está a dispoição para receber as famílias e resolver as solicirações. Além disso, a secretaria de saúde e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, falou com as mães e garantiu que será realizada uma solução emergencial.

Ela combinou um novo prazo com as mães, a partir da próxima sexta-feira (25) e prometeu cobrar o fornecedor sobre a qualidade do produto. “Elas tem razão nas queixas, nós fizemos licitações de fraldas e a situação dessas crianças são situações especiais”, afirmou Ana Paula Matos, segundo o g1.

