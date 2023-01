MAGNÍFICA NOTÍCIA para quem está no Cadúnico

As pessoas registradas no Cadastro Único (CadÚnico) possuem uma série de vantagens além da participação em programas sociais do governo federal e muitas vezes não sabem. Todavia, uma delas é a possibilidade que o cidadão tem de viajar gratuitamente em ônibus entre os estados da federação.

Beneficiários mais novos podem adquirir o ID Jovem que é um documento virtual de identificação para pessoas de baixa renda que participam do CadÚnico. A princípio, com ele é possível obter descontos de até 50% em teatros, cinemas e shows, além da gratuidade na utilização de ônibus interestaduais.

Para ter direito ao documento, o jovem deve ter uma idade entre 15 e 29 anos, sendo ou não estudante. Além disso, ele precisa estar inscrito no CadÚnico com seu NIS ativo, e com seus dados atualizados há pelo menos dois anos. Ademais, ele também deve ter uma renda familiar de até dois salários mínimos (R$2.640).

O ID Jovem está disponível para quem está inscrito no CadÚnico e nos programas sociais do Governo Federal. Aliás, ao se cadastrar, o jovem irá passar por uma avaliação e se aprovado, terá gerado um número NIS, que deverá ser utilizado para gerar o documento de identificação através de um aplicativo.

ID Jovem

O ID Jovem foi criado no ano de 2015, através do decreto nº 8.573. Ele é oferecido pelo Governo Federal a jovens de baixa renda de todo o país. Seu objetivo principal é oferecer a estas pessoas, acesso a eventos artísticos, culturais, e esportivos. Dessa forma, elas poderão pagar meia entrada ou obter a gratuidade dos serviços.

Vale ressaltar que não é necessário que o jovem esteja cursando o ensino médio. Quem possui formação profissional também tem direito ao benefício. Até o momento, mais de dois milhões de jovens brasileiros já possuem a carteirinha e podem usufruir de todas as vantagens relativas ao documento a que têm direito.

Para ter o ID jovem, a pessoa deve estar cadastrada no CadÚnico. Caso não esteja, ela deve ir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua região com os documentos necessários. Para tornar o processo mais rápido, ela pode fazer um pré-cadastro no aplicativo ou site do CadÚnico.

Com seu cadastro em dia, o jovem pode acessar o site ou utilizar o aplicativo do ID Jovem para se inscrever. Depois que o processo tiver sido feito, seu cartão estará pronto e ele poderá usufruir de todos os benefícios, como por exemplo, utilizar um ônibus gratuitamente em uma viagem interestadual.

Como a viagem gratuita funciona

A viagem de ônibus gratuita é um dos benefícios do ID Jovem que mais agrada seus beneficiários. Vale ressaltar que a utilização da carteirinha só vale para viagens interestaduais, realizadas por ônibus convencionais. Leitos, semi leitos, e outras categorias não disponibilizam o benefício.

A viagem gratuita funciona da seguinte forma: as empresas de ônibus reservam quatro vagas em seus veículos para quem possui o ID Jovem. Duas são gratuitas, as outras oferecem um desconto de 50%. Deve-se observar que as empresas não tem a obrigação de oferecer essas vagas online.

Portanto, para ter direito ao benefício, é indicado que o jovem procure os terminais rodoviários para encontrar os bilhetes gratuitos. O beneficiário então terá direito à gratuidade do serviço ou a um desconto. No entanto, ele deverá arcar com a taxa de embarque, pedágios e outras cobranças relacionadas.

Objetivo da carteirinha

O ID Jovem é um documento reservado para pessoas do Cadùnico, que além de garantir uma série de benefícios a cidadãos de baixa renda, tem o objetivo de facilitar a sua identificação para participar dos programas sociais do Governo Federal. Com ela é possível obter uma série de vantagens já mencionadas.

Além dos descontos em eventos culturais e da gratuidade da passagem de ônibus em viagens interestaduais, o ID Jovem também garante a isenção do pagamento da taxa para a emissão da carteira de identidade estudantil. Dessa maneira ele poderá obter outras vantagens relacionadas ao novo documento.

Com os dados do CadÚnico, a pessoa pode acessar o ID Jovem online ou o aplicativo para ter o documento. Em seguida, ela deve clicar em “Gerar ID”, informar o número do NIS, nome completo, nome da mãe, e sua data de nascimento. Depois ela deve clicar em “gerar”. Em conclusão, o sistema irá identificá-lo e gerar a carteirinha.