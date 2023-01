Maíra Cardi diz que só pretende se relacionar com um homem bem-sucedido

Foto: Reprodução/Instagram

Solteira desde o término com Arthur Aguiar, a ex-BBB Maíra Cardi revelou estar tranquila com a solterice, mas caso volte a se relacionar com alguém, deverá ser um homem bem-sucedido.

Por meio do perfil no Instagram, a influenciadora falou sobre pré-requisitos para escolher um homem com quem possa se casar novamente.

“Eu sou uma mulher muito bem-sucedida, minhas contas são extremante altas, faço programações caras. Se eu me relaciono com homem que não é bem-sucedido, há chances de ele se sentir frustrado, porque não vai conseguir me acompanhar”, disse.

“Ele não vai conseguir sequer rachar a conta de luz da minha casa, que custa quase R$ 20 mil. Não dá para ser uma pessoa que não tem o mesmo patamar que eu pelo simples fato de que eu não quero que ela se sinta inferior”, continuou.

Foto: Reprodução / Instagram

“O cara, quando se sente inferior, possivelmente ele trai, e desse mal eu quero ficar livre… Se o cara é inteligente, dedicado e trabalhador, não tem como não ter dinheiro, só se tiver alguma algum problema, porque o caminho é esse”, completou Maíra Cardi.

No final da reflexão, a influenciadora ainda revelou que quer uma perspectiva diferente na parte dos gastos em um relacionamento futuro, com equidade.

“Esse é um pensamento novo, de 2023. Eu sempre fui aquela que foi à frente, bancava tudo e entregava mais na relação. Só que a relação fica descompensada. Para que homem se sinta com suas honras, participação e importância, você precisa dar espaço”, disse.

“Sempre fui muito masculina, tomei muito a frente, e é desrespeitoso isso com o homem. Preciso ser a mulher e deixar que ele seja o homem com suas responsabilidades. Também acho que esse homem é muito difícil de achar. Se eu não tiver completamente apaixonada, com borboletas no estômago, eu não me caso”, finalizou.

