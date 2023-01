Mais 14 bairros de Salvador recebem tecnologia 5G; saiba quais

Foto: Divulgação

Mais 14 bairros de Salvador foram contemplado com sinal 5G puro (standalone), cinco meses após a liberação da tecnologia, nesta terça-feira (24). Agora, a capital baiana conta com 94 localidades com acesso a tecnologia.

O número equivale 55% de cobertura dos 170 bairros de Salvador. A operadora Tim ativou o sinal em 13 áreas que ainda não tinham o 5G, na semana passada, enquanto a Vivo, realizou o aumento gradualmente e ativou em mais uma localidade.

Entre os novos bairros com cobertura 5G para Tim e Vivo estão: Água de Meninos; Castelo Branco; Cajazeiras; Daniel Lisboa; Granjas Rurais Presidente Vargas; Mares; Mercês; Novo Horizonte; Pau da Lima; Pernambués; Retiro; Stella Maris; Vila Canária e Cidade Jardim.

Além de ativar os sinais nos bairros que ainda não tinha o 5G, as empresas também ampliaram a cobertura nos bairros já eram contemplados por elas ou outras operadoras.

Até o momento a operadora Tim disponibiliza o sinal 5G na faixa de 3,5 GHz em 93 bairros da capital baiana, somando as 77 localidades onde já fornecia, desde agosto do ano passado. A Vivo passou de 16 para 26 bairros no mesmo período.

O 5G é a quinta geração da internet móvel, que promete ser uma revolução, trazendo conexão com velocidade ultrarrápida, avanços de tecnologias como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo.

Para ter acesso a esse tipo é preciso ter acesso necessário ter um celular compatível com a tecnologia. A princípio, de acordo com as operadoras de telefonia, não vai ser preciso que os clientes façam uma atualização do seu pacote de dados para acessar o 5G. Bastará que o celular tenha a função.

Confira lista dos novos bairros por operadora:

Tim:

Água de Meninos;

Castelo Branco;

Cajazeiras;

Daniela Lisboa;

Granjas Rurais Presidente Vargas;

Mares;

Mercês;

Novo Horizonte;

Pau da Lima;

Pernambués;

Retiro;

Stella Maris;

Vila Canária.

Vivo:

Cidade Jardim.

