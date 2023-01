Mais de 20 rodoviários são assaltados no bairro de Pirajá

Foto: Reprodução / TV Bahia

Mais de 20 rodoviários do Sistema Integra Plataforma foram assaltados, na madrugada desta terça-feira (10), na Estrada Campinas de Pirajá, localizada no bairro de Pirajá, em Salvador. Segundo informações das Polícias Civil e Militar, quatro criminosos armados, um deles com submetralhadora, interceptaram o coletivo que fazia a ‘panha’ dos funcionários e roubaram pertences das vítimas.

Há registros de pânico, mas ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), que investigará o caso. Foram solicitadas imagens de câmeras do transporte à empresa e depoimentos das vítimas já foram coletados para ajudar nas apurações.

Outras diligências e trabalhos de inteligência também estão sendo empregados para identificar e prender os autores. Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da Operação Gêmeos recuperaram um veículo roubado, que foi utilizado por criminosos para roubar os rodoviários.

O carro, modelo Corsa, foi localizado com os suspeitos na Avenida Nestor Duarte (São Caetano sentido Pirajá). Os criminosos atiraram contra os policiais militares e houve revide, mas os autores conseguiram fugir abandonando o veículo.

Os policiais militares apresentaram o automóvel na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

