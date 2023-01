Mais de 230 concursos públicos estão com inscrições abertas

Prefeitura de Orlândia (SP) 31/01/2023 163 R$ 10.506,00 fundamental, médio, técnico e superior Orlândia São Paulo Edital Prefeitura de Camargo (RS) 31/01/2023 25 R$ 10.483,30 fundamental, médio e superior Camargo Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Olinda (PE) 31/01/2023 230 R$ 3.867,47 superior Olinda Pernambuco Edital Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) 31/01/2023 6 R$ 4.851,34 fundamental, médio e superior São Miguel da Boa Vista Santa Catarina Edital Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal 31/01/2023 230 R$ 9.361,95 superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Governo do Estado do Pará 30/01/2023 136 R$ 3.104,35 médio e superior Pará Pará Edital Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (SP) 30/01/2023 7 R$ 9.283,73 médio e superior Campinas São Paulo Edital Prefeitura de Bocaina (SP) 30/01/2023 23 R$ 10.180,80 fundamental, médio e superior Bocaina São Paulo Edital Prefeitura de Fonte Boa (AM) 30/01/2023 370 R$ 18.500,00 fundamental, médio e superior Fonte Boa Amazonas Edital Prefeitura de Guarulhos (SP) 30/01/2023 36 R$ 6.286,79 fundamental, médio e superior Guarulhos São Paulo Edital Universidade de Brasília (UnB) 27/01/2023 1 R$ 9.616,18 doutorado Brasília Distrito Federal Edital Prefeitura de São Sebastião do Caí (RS) 26/01/2023 12 R$ 4.515,90 superior São Sebastião do Caí Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Carazinho (RS) 26/01/2023 13 R$ 2.424,00 médio Carazinho Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Imbuia (SC) 26/01/2023 10 R$ 16.933,92 médio, técnico e superior Imbuia Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Miradouro (MG) 26/01/2023 5 R$ 2.519,65 fundamental, médio e superior Miradouro Minas Gerais Edital Defensoria Pública de São Paulo 26/01/2023 R$ 3.560,33 médio São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Brás Pires (MG) 25/01/2023 140 R$ 10.543,11 fundamental, médio e superior Brás Pires Minas Gerais Edital Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo 25/01/2023 34 R$ 6.582,60 médio e superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Prefeitura de Ribeirão (PE) 25/01/2023 25 R$ 2.424,00 médio Ribeirão Pernambuco Edital Banco do Brasil 24/02/2023 6000 R$ 3.622,23 médio todo o país todo o país Edital Defensoria Pública da Bahia 24/01/2023 115 R$ 3.068,25 superior Salvador Bahia Edital Prefeitura de Sete Lagoas (MG) 24/01/2023 2 R$ 2.717,63 médio e superior Sete Lagoas Minas Gerais Edital Prefeitura de Ponta Porã (MS) 23/02/2023 860 R$ 9.980,00 fundamental, médio e superior Ponta Porã Mato Grosso do Sul Edital Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 23/01/2023 31 R$ 10.813,12 médio e superior Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Forquilhinha (SC) 23/01/2023 4 R$ 6.924,44 fundamental, médio e superior Forquilhinha Santa Catarina Edital Conselho Regional de Técnicos Industriais do Espírito Santo 23/01/2023 165 R$ 3.000,00 médio Vitória Espírito Santo Edital Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) 23/01/2023 8 R$ 16.210,60 superior Águas de Chapecó Santa Catarina Edital Prefeitura de Laranjal (PR) 23/01/2023 78 R$ 15.144,00 fundamental, médio e superior Laranjal Paraná Edital Prefeitura de Montividiu (GO) 23/01/2023 189 R$ 4.146,76 fundamental, médio e superior Montividiu Goiás Edital Prefeitura de Morungaba (SP) 23/01/2023 59 R$ 8.141.09 fundamental, médio e superior Morungaba São Paulo Edital Prefeitura de Sagrada Família (RS) 23/01/2023 35 R$ 9.456,80 fundamental, médio e superior Sagrada Família Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Santa Branca (SP) 23/01/2023 17 R$ 4.827,00 médio e superior Santa Branca São Paulo Edital Prefeitura de Umuarama (PR) 22/01/2023 88 R$ 3.289,06 fundamental, médio e superior Umuarama Paraná Edital Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) 21/02/2023 17 R$ 11.701,95 doutorado São Paulo São Paulo Edital Comusa – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo 20/01/2023 44 R$ 6.918,90 fundamental, médio, técnico e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Universidade Federal de Lavras (UFLA) 20/01/2023 16 R$ 9.616,18 superior Lavras Minas Gerais Edital Defensoria Pública de São Paulo 20/01/2023 70 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Delfinópolis (MG) 20/01/2023 128 R$ 16.155,66 fundamental, médio e superior Delfinópolis Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) 19/01/2023 7 R$ 3.718,17 fundamental, médio e superior Santos Dumont Minas Gerais Edital Corpo de Bombeiros de Tocantins 19/01/2023 110 R$ 9.869,05 médio e superior Palmas Tocantins Edital Ministério Público de São Paulo 19/01/2023 5 R$ 7.326,49 médio e superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Curvelândia (MT) 19/01/2023 44 R$ 10.431,96 fundamental, médio e superior Curvelândia Mato Grosso Edital Prefeitura de Goianá (MG) 19/01/2023 11 R$ 3.414,96 fundamental, médio e superior Goianá Minas Gerais Edital Prefeitura de Guatapará (SP) 19/01/2023 5 R$ 4.005,17 médio e superior Guatapará São Paulo Edital Prefeitura de Piquete (SP) 19/01/2023 24 R$ 5.344,28 fundamental, médio e superior Piquete São Paulo Edital Prefeitura de Santa Carmem (MT) 19/01/2023 59 R$ 4.551,69 fundamental, médio e superior Santa Carmem Mato Grosso Edital Prefeitura de Santa Helena (SC) 19/01/2023 9 R$ 4.350,00 fundamental, médio e superior Santa Helena Santa Catarina Edital Prefeitura de Suzano (SP) 19/01/2023 43 R$ 9.600,26 fundamental, médio e superior Suzano São Paulo Edital Prefeitura de Três de Maio (RS) 19/01/2023 109 R$ 13.632,69 fundamental, médio e superior Três de Maio Rio Grande do Sul Edital Receita Federal 19/01/2023 699 R$ 21.029,09 superior todo o país todo o país Edital Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 19/01/2023 42 R$ 7.971,85 superior Campinas São Paulo Edital Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande (MG) 18/01/2023 4 R$ 2.000,00 fundamental, médio e superior Piedade do Rio Grande Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) 17/01/2023 1 R$ 9.562,34 médio e superior Foz do Iguaçu Paraná Edital Prefeitura de Brás Pires (MG) 17/01/2023 8 R$ 2.300,00 superior Brás Pires Minas Gerais Edital Prefeitura de Cambará do Sul (RS) 17/01/2023 16 R$ 4.568,43 fundamental, médio e superior Cambará do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Pacajus (CE) 17/01/2023 370 R$ 14.000,00 fundamental, médio, técnico e superior Pacajus Ceará Edital Prefeitura de Remanso (BA) 17/01/2023 20 R$ 2.000,00 médio e superior Remanso Bahia Edital Prefeitura de Vargem Bonita (SC) 17/01/2023 19 R$ 19.040,48 médio e superior Vargem Bonita Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Panelas (PE) 16/01/2023 5 R$ 1.212,00 fundamental Panelas Pernambuco Edital Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura 16/01/2023 31 R$ 5.400,00 fundamental, médio e superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Camboriú (SC) 16/01/2023 22 R$ 2.853,96 fundamental, médio e superior Camboriú Santa Catarina Edital Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) 16/01/2023 2 R$ 7.752,04 superior São Francisco do Sul Santa Catarina Edital Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) 16/01/2023 71 R$ 33.689,11 médio e superior Pará Pará Edital Universidade Federal de Itajubá (Unifei) 16/01/2023 3 R$ 2.446,96 médio Itajubá Minas Gerais Edital Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 16/01/2023 1 R$ 9.616,18 doutorado São João del-Rei Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Amaporã (PR) 15/01/2023 2 R$ 4.485,36 médio e superior Amaporã Paraná Edital Prefeitura de Açailândia (MA) 15/01/2023 147 R$ 13.965,06 médio e superior Açailândia Maranhão Edital Prefeitura de Acopiara (CE) 15/01/2023 122 R$ 7.500,00 médio e superior Acopiara Ceará Edital Prefeitura de Braço do Trombudo (SC) 15/01/2023 10 R$ 3.984,80 fundamental e superior Braço do Trombudo Santa Catarina Edital Prefeitura de Canindé de São Francisco (SE) 15/01/2023 172 R$ 8.582,62 fundamental, médio e superior Canindé de São Francisco Sergipe Edital Prefeitura de Dourado (SP) 15/01/2023 15 R$ 7.367,00 fundamental, médio e superior Dourado São Paulo Edital Prefeitura de Ribeirão do Sul (SP) 15/01/2023 17 R$ 2.884,50 fundamental, médio e superior Ribeirão do Sul São Paulo Edital Prefeitura de Santa Cecília (SC) 15/01/2023 55 R$ 3.398,99 superior Santa Cecília Santa Catarina Edital Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará 14/02/2023 24 R$ 8.443,89 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Aramina (SP) 14/01/2023 6 R$ 4.000,00 superior Aramina São Paulo Edital Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) 13/01/2023 8 R$ 3.960,13 médio e superior Vitória Espírito Santo Edital Prefeitura de Alagoa (MG) 13/01/2023 18 R$ 3.040,81 fundamental, médio e superior Alagoa Minas Gerais Edital Prefeitura de Campo Largo (PR) 13/01/2023 24 R$ 1.680,61 superior Campo Largo Paraná Edital Prefeitura de Ibitiúra de Minas (MG) 13/01/2023 15 R$ 16.515,00 médio e superior Ibitiúra de Minas Minas Gerais Edital Prefeitura de João Lisboa (MA) 13/01/2023 31 R$ 1.550,00 médio João Lisboa Maranhão Edital Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC) 13/01/2023 5 R$ 15.637,27 fundamental, médio e superior Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina Edital Prefeitura de Timbaúba (PE) 13/01/2023 409 R$ 2.895,81 fundamental, médio e superior Timbaúba Pernambuco Edital Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 13/01/2023 7 R$ 5.831,21 doutorado Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura de Garopaba (SC) 12/02/2023 451 R$ 16.565,05 fundamental, médio e superior Garopaba Santa Catarina Edital Prefeitura do Rio de Janeiro 12/01/2023 101 R$ 7.918,03 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno) 12/01/2023 R$ 8.000,00 médio, técnico e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (MG) 12/01/2023 39 R$ 3.000,00 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (MG) 12/01/2023 239 R$ 8.000,00 fundamental, médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Ministério Público de Mato Grosso do Sul 12/01/2023 7 R$ 4.460,42 superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Independência (RS) 12/01/2023 2 R$ 2.424,00 médio Independência Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Maringá (PR) 12/01/2023 37 R$ 3.168,00 fundamental e médio Maringá Paraná Edital Prefeitura de Nova Europa (SP) 12/01/2023 8 R$ 7.854,22 fundamental, médio, técnico e superior Nova Europa São Paulo Edital Prefeitura de Santo Antônio da Posse (SP) 12/01/2023 18 R$ 6.002,05 médio e superior Santo Antônio da Posse São Paulo Edital Câmara Municipal de Itatinga (SP) 11/01/2023 4 R$ 5.322,99 fundamental, médio e superior Itatinga São Paulo Edital Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (GO) 11/01/2023 8 superior Trindade Goiás Edital Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (MG) 11/01/2023 219 R$ 3.479,82 fundamental, médio e superior Uberlândia Minas Gerais Edital Prefeitura de Águas Frias (SC) 11/01/2023 15 R$ 8.524,71 fundamental, médio, técnico e superior Águas Frias Santa Catarina Edital Prefeitura de Itaquiraí (MS) 11/01/2023 73 R$ 2.675,60 médio e superior Itaquiraí Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Jaborá (SC) 11/01/2023 36 R$ 11.608,37 fundamental, médio e superior Jaborá Santa Catarina Edital Prefeitura de Jaborá (SC) 11/01/2023 49 R$ 3.982,04 fundamental, médio e superior Jaborá Santa Catarina Edital Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) 11/01/2023 10 R$ 3.325,00 fundamental, médio e superior São Miguel da Boa Vista Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Nova Granada (S) 10/02/2023 1 R$ 4.849,39 superior Nova Granada São Paulo Edital Prefeitura de Nova Aurora (PR) 10/01/2023 16 R$ 17.891,09 fundamental, médio e superior Nova Aurora Paraná Edital Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 10/01/2023 36 R$ 5.831,21 superior Amazonas Amazonas Edital Prefeitura de Casa Nova (BA) 10/01/2023 348 R$ 2.150,00 fundamental, médio e superior Casa Nova Bahia Edital Prefeitura de Monte Alegre do Sul (SP) 10/01/2023 8 R$ 2.395,36 fundamental, médio, técnico e superior Monte Alegre do Sul São Paulo Edital Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA 10/01/2023 38 R$ 5.831,21 superior Belém Pará Edital Câmara Municipal de Juru (PB) 10/01/2023 3 R$ 1.302,00 médio Juru Paraíba Edital Câmara Municipal de São Tomé (RN) 10/01/2023 7 R$ 6.000,00 fundamental, médio, técnico e superior São Tomé Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Bom Jesus (RN) 10/01/2023 110 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Bom Jesus Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) 10/01/2023 48 R$ 2.091,14 fundamental, médio e superior Cândido de Abreu Paraná Edital Prefeitura de Igarassu (PE) 10/01/2023 342 R$ 19,24/hora superior Igarassu Pernambuco Edital Prefeitura de Ilhabela (SP) 10/01/2023 75 R$ 4.468,44 fundamental, médio e superior Ilhabela São Paulo Edital Prefeitura de Ingá (PB) 10/01/2023 75 R$ 10.000,00 fundamental, médio e superior Ingá Paraíba Edital Prefeitura de Jaguaraçu (MG) 10/01/2023 10 R$ 2.424,00 médio Jaguaraçu Minas Gerais Edital Prefeitura de Palmeira (PR) 10/01/2023 R$ 1.840,23 médio Palmeira Paraná Edital Prefeitura de Salvador das Missões (RS) 10/01/2023 24 R$ 4.862,18 fundamental, médio e superior Salvador das Missões Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de São Tomé (RN) 10/01/2023 105 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior São Tomé Rio Grande do Norte Edital Governo do Estado do Pará 09/02/2023 136 R$ 3.104,35 médio e superior Pará Pará Edital Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 09/02/2023 136 R$ 3.104,35 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de São Luís (MA) 09/01/2023 2359 R$ 3.072,54 superior São Luís Maranhão Edital Prefeitura de Bonito (BA) 09/01/2023 70 R$ 1.922,81 superior Bonito Bahia Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno) 09/01/2023 59 R$ 9.500,00 fundamental, médio, técnico e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Alto Alegre (RR) 09/01/2023 5 R$ 1.400,00 fundamental e médio Alto Alegre Roraima Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (SP) 09/01/2023 26 R$ 3.417,79 fundamental, médio e superior Catanduva São Paulo Edital Prefeitura de Agronômica (SC) 09/01/2023 2 R$ 4.515,99 superior Agronômica Santa Catarina Edital Prefeitura de Arabutã (SC) 09/01/2023 3 R$ 5.414,78 médio e superior Arabutã Santa Catarina Edital Prefeitura de Claro dos Poções (MG) 09/01/2023 20 R$ 2.424,00 médio Claro dos Poções Minas Gerais Edital Prefeitura de Flores de Goiás (GO) 09/01/2023 14 R$ 3.085,00 fundamental, médio e superior Flores de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Rancho Queimado (SC) 09/01/2023 8 R$ 5.813,13 médio e superior Rancho Queimado Santa Catarina Edital Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) 09/01/2023 17 R$ 4.832,46 fundamental, médio e superior Santo Antônio do Pinhal São Paulo Edital Prefeitura de São João do Sul (SC) 09/01/2023 75 R$ 16.620,00 fundamental, médio e superior São João do Sul Santa Catarina Edital Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará (PA) 09/01/2023 34 R$ 1.815,40 fundamental e médio Rondon do Pará Pará Edital Prefeitura de Abelardo Luz (SC) 08/01/2023 15 R$ 2.286,43 superior Abelardo Luz Santa Catarina Edital Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 08/01/2023 53 R$ 7.918,03 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP 08/01/2023 21 R$ 15.077,20 fundamental, médio, técnico e superior Oeste Paulista São Paulo Edital Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (RJ) 08/01/2023 503 R$ 8.686,87 fundamental, médio e superior Petrópolis Rio de Janeiro Edital Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista 08/01/2023 19 R$ 15.077,20 fundamental, médio e superior São Paulo São Paulo Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 08/01/2023 1 R$ 3.130,85 superior Euclides da Cunha Bahia Edital Prefeitura de Areias (SP) 08/01/2023 60 R$ 9.807,33 fundamental, médio e superior Areias São Paulo Edital Prefeitura de Nuporanga (SP) 08/01/2023 10 R$ 7.494,78 fundamental, médio e superior Nuporanga São Paulo Edital Prefeitura de Palmeira D’ Oeste (SP) 08/01/2023 12 R$ 2.944,32 fundamental, médio e superior Palmeira D’Oeste São Paulo Edital Prefeitura de Paranapuã (SP) 08/01/2023 16 R$ 2.742,19 médio e superior Paranapuã São Paulo Edital Prefeitura de Ponte Serrada (SC) 08/01/2023 38 R$ 4.874,22 fundamental, médio e superior Ponte Serrada Santa Catarina Edital Prefeitura de Santa Cruz do Xingu (MT) 08/01/2023 6 R$ 2.424,00 fundamental Santa Cruz do Xingu Mato Grosso Edital Prefeitura de Santa Cruz do Xingu (MT) 08/01/2023 95 R$ 6.234,40 fundamental, médio e superior Santa Cruz do Xingu Mato Grosso Edital Prefeitura de São Miguel das Missões (RS) 08/01/2023 7 R$ 13.680,24 fundamental, médio e superior São Miguel das Missões Rio Grande do Sul Edital Secretaria de Estado da Administração de Goiás 08/01/2023 98 R$ 5.576,26 médio e superior Goiás Goiás Edital Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás 08/01/2023 98 R$ 5.576,26 médio e superior Goiás Goiás Edital Universidade de São Paulo (USP) 07/06/2023 4 R$ 19.885,85 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Tabapuã (SP) 07/01/2023 22 R$ 3.655,41 fundamental, médio e superior Tabapuã São Paulo Edital Universidade de São Paulo (USP) 06/06/2023 1 R$ 19.885,85 superior São Paulo São Paulo Edital Ministério Público da Bahia 06/02/2023 13 R$ 6.154,13 médio e superior Bahia Bahia Edital Prefeitura de Batalha (PI) 06/01/2023 27 R$ 3.200,00 médio e superior Batalha Piauí Edital Prefeitura de Rodeio Bonito (RS) 06/01/2023 31 R$ 1.971,17 fundamental, médio e superior Rodeio Bonito Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Penha (SC) 06/01/2023 4 R$ 5.420,56 técnico e superior Penha Santa Catarina Edital Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (SP) 06/01/2023 23 R$ 4.284,55 fundamental, médio e superior Caraguatatuba São Paulo Edital Fundação Hospitalar de Minas Gerais 06/01/2023 37 R$ 6.385,15 médio e superior Patos de Minas Minas Gerais Edital Prefeitura de Paulo de Faria (SP) 06/01/2023 61 R$ 6.603,64 fundamental, médio e superior Paulo de Faria São Paulo Edital Prefeitura de Pedras Grandes (SC) 06/01/2023 36 R$ 12.415,51 fundamental, médio, técnico e superior Pedras Grandes Santa Catarina Edital Prefeitura de Rio das Antas (SC) 06/01/2023 R$ 16.552,00 fundamental, médio e superior Rio das Antas Santa Catarina Edital Prefeitura de Santa Fé do Sul (SP) 06/01/2023 42 R$ 2.646,71 fundamental, médio e superior Santa Fé do Sul São Paulo Edital Prefeitura de São José do Xingu (MT) 06/01/2023 27 R$ 3.248,90 superior São José do Xingu Mato Grosso Edital Prefeitura de Vitória (ES) 06/01/2023 14 R$ 1.509,63 fundamental Vitória Espírito Santo Edital Universidade de São Paulo (USP) 06/01/2023 1 R$ 13.357,25 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Barra do Bugres (MT) 05/02/2023 132 R$ 6.027,73 fundamental, médio e superior Barra do Bugres Mato Grosso Edital Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) 05/01/2023 43 R$ 8.942,61 médio e superior Pontes e Lacerda Mato Grosso Edital Prefeitura de Tacima (PB) 05/01/2023 41 R$ 2.424,00 médio e superior Tacima Paraíba Edital Agência de Inovação da Unicamp (Inova) 05/01/2023 3 R$ 3.807,24 superior Campinas São Paulo Edital Câmara Municipal de Tremembé (SP) 05/01/2023 5 R$ 6.406,75 médio e superior Tremembé São Paulo Edital Câmara Municipal de Urupá (RO) 05/01/2023 4 R$ 2.000,00 médio e superior Urupá Rondônia Edital Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região (Santa Catarina) 05/01/2023 280 R$ 6.576,32 médio e superior Florianópolis Santa Catarina Edital Conselho Regional de Serviço Social da 16ª Região (Alagoas) 05/01/2023 45 R$ 2.430,08 médio Maceió Alagoas Edital Corpo de Bombeiros de Santa Catarina 05/01/2023 250 R$ 6.500,00 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) 05/01/2023 1 R$ 10.132,88 superior Limeira São Paulo Edital Guarujá Previdência (GuarujáPrev) 05/01/2023 12 R$ 13.705,50 médio e superior Guarujá São Paulo Edital Prefeitura de Álvares Machado (SP) 05/01/2023 26 R$ 5.687,61 alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior Álvares Machado São Paulo Edital Prefeitura de Cláudia (MT) 05/01/2023 58 R$ 5.012,00 médio e superior Cláudia Mato Grosso Edital Prefeitura de Corumbataí (SP) 05/01/2023 10 R$ 7.678,01 fundamental, médio e superior Corumbataí São Paulo Edital Prefeitura de Delfim Moreira (MG) 05/01/2023 62 R$ 3.966,53 fundamental, médio e superior Delfim Moreira Minas Gerais Edital Prefeitura de Itaipulândia (PR) 05/01/2023 45 R$ 17.226,17 fundamental, médio e superior Itaipulândia Paraná Edital Prefeitura de Lagoa do Carro (PE) 05/01/2023 298 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Lagoa do Carro Pernambuco Edital Prefeitura de Sertãozinho (SP) 05/01/2023 15 R$ 11.326,11 fundamental, médio e superior Sertãozinho São Paulo Edital Prefeitura de Sorriso (MT) 05/01/2023 118 R$ 2.600,25 médio Sorriso Mato Grosso Edital Prefeitura de Telêmaco Borba (PR) 05/01/2023 30 R$ 2.479,76 médio Telêmaco Borba Paraná Edital Prefeitura de Urupá (RO) 05/01/2023 51 R$ 10.212,92 fundamental, médio e superior Urupá Rondônia Edital Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 05/01/2023 1 R$ 33.689,11 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Prefeitura de Eusébio (CE) 04/01/2023 104 R$ 5.500,00 superior Eusébio Ceará Edital Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RioSaúde) 04/01/2023 100 R$ 6.859,87 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Ernestina (RS) 04/01/2023 31 R$ 6.340,29 fundamental, médio e superior Ernestina Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Feira de Santana (BA) 04/01/2023 486 R$ 2.600,67 fundamental, médio e superior Feira de Santana Bahia Edital Prefeitura de Floriano Peixoto (RS) 04/01/2023 12 R$ 2.019,85 fundamental e superior Floriano Peixoto Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Guatambu (SC) 04/01/2023 11 R$ 15.514,46 fundamental e superior Guatambu Santa Catarina Edital Prefeitura de Harmonia (RS) 04/01/2023 3 R$ 2.424,00 médio Harmonia Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) 04/01/2023 21 R$ 4.589,20 fundamental, médio e superior Ipiranga do Norte Mato Grosso Edital Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) 04/01/2023 18 R$ 4.511,10 fundamental, médio e superior Iporã do Oeste Santa Catarina Edital Prefeitura de Maracaí (SP) 04/01/2023 14 R$ 14.789,78 fundamental, médio e superior Maracaí São Paulo Edital Prefeitura de Piúma (ES) 04/01/2023 93 R$ 3.829,03 superior Piúma Espírito Santo Edital Prefeitura de Quirinópolis (GO) 04/01/2023 321 R$ 1.732,95 fundamental, médio e superior Quirinópolis Goiás Edital Prefeitura de Salvador do Sul (RS) 04/01/2023 26 R$ 13.788,94 fundamental, médio e superior Salvador do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de São Carlos (SC) 04/01/2023 80 R$ 18.354,55 fundamental, médio e superior São Carlos Santa Catarina Edital Prefeitura de Seara (SC) 04/01/2023 4 R$ 4.166,08 superior Seara Santa Catarina Edital Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) 04/01/2023 24 R$ 14.271,70 médio e superior Goiânia Goiás Edital Procuradoria Geral do Município de Niterói (RJ) 03/02/2023 6 R$ 15.334,15 superior Niterói Rio de Janeiro Edital Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC (MOBI-Rio) 03/01/2023 36 R$ 8.324,26 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (SP) 03/01/2023 34 R$ 9.115,06 fundamental, médio e superior Catanduva São Paulo Edital Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RioSaúde) 03/01/2023 1 R$ 5.536,38 superior Irajá Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Águas Frias (SC) 03/01/2023 4 R$ 4.044,30 médio e superior Águas Frias Santa Catarina Edital Prefeitura de Comodoro (MT) 03/01/2023 129 R$ 6.041,42 fundamental, médio e superior Comodoro Mato Grosso Edital Prefeitura de Modelo (SC) 03/01/2023 18 R$ 4.016,78 alfabetizado, fundamental, médio e superior Modelo Santa Catarina Edital Prefeitura de Novo Aripuanã (AM) 03/01/2023 520 R$ 3.800,00 fundamental, médio e superior Novo Aripuanã Amazonas Edital Prefeitura de Palestina de Goiás (GO) 03/01/2023 40 R$ 3.403,36 fundamental, médio e superior Palestina de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Pirassununga (SP) 03/01/2023 36 R$ 5.144,56 médio e superior Pirassununga São Paulo Edital Prefeitura de Sapopema (PR) 03/01/2023 11 R$ 2.204,76 técnico e superior Sapopema Paraná Edital Prefeitura e Câmara Municipal de Chácara (MG) 03/01/2023 121 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Chácara Minas Gerais Edital Universidade Estadual Paulista (Unesp) 03/01/2023 6 R$ 1.655,35 superior Araçatuba São Paulo Edital Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 02/05/2023 1 R$ 19.855,85 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Palmas (TO) 02/02/2023 100 R$ 3.440,77 médio Palmas Tocantins Edital Câmara Municipal de Guaçuí (ES) 02/01/2023 8 R$ 3.401,88 fundamental, médio e superior Guaçuí Espírito Santo Edital Câmara Municipal de Itaguaçu (ES) 02/01/2023 4 R$ 2.580,00 médio e superior Itaguaçu Espírito Santo Edital Câmara Municipal de Pedro Gomes (MS) 02/01/2023 6 R$ 3.006,54 fundamental, médio e superior Pedro Gomes Mato Grosso do Sul Edital Corpo de Bombeiros de Santa Catarina 02/01/2023 15 R$ 18.589,00 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Prefeitura de Águas de Santa Bárbara (SP) 02/01/2023 15 R$ 4.425,24 médio e superior Águas de Santa Bárbara São Paulo Edital Prefeitura de Cariacica (ES) 02/01/2023 91 R$ 1.272,60 médio Cariacica Espírito Santo Edital Prefeitura de Estância Balneária de Peruíbe (SP) 02/01/2023 98 R$ 7.289,44 fundamental, médio e superior Peruíbe São Paulo Edital Prefeitura de Filadélfia (BA) 02/01/2023 106 R$ 5.640,13 fundamental, médio e superior Filadélfia Bahia Edital Prefeitura de Jardinópolis (SP) 02/01/2023 52 R$ 12.541,05 fundamental, médio e superior Jardinópolis São Paulo Edital Prefeitura de Peruíbe (SP) 02/01/2023 98 R$ 7.289,44 fundamental, médio e superior Peruíbe São Paulo Edital Prefeitura de São Borja (RS) 02/01/2023 190 R$ 13.694,98 fundamental, médio e superior São Borja Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Silvianópolis (MG) 02/01/2023 17 R$ 2.424,00 médio Silvianópolis Minas Gerais Edital Prefeitura de Aparecida D’Oeste (SP) 01/01/2023 56 R$ 7.125,96 fundamental, médio e superior Aparecida D’Oeste São Paulo Edital Prefeitura de General Salgado (SP) 01/01/2023 38 R$ 23,63/hora superior General Salgado São Paulo Edital Prefeitura de Ibirá (SP) 01/01/2023 83 R$ 7.656,41 fundamental, médio e superior Ibirá São Paulo Edital Prefeitura de Macedônia (SP) 01/01/2023 9 R$ 4.995,90 fundamental, médio e superior Macedônia São Paulo Edital Prefeitura de Rio Negro (PR) 01/01/2023 3 R$ 8.730,60 superior Rio Negro Paraná Edital





Fonte: iBahia