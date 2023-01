Mais de 300 lotes de veículos na Bahia são leiloados on-line pela PRF

Foto: Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal

Cerca de 399 lotes de veículos estão sendo leiloados virtualmente pela Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA), de forma online, na próxima terça-feira (24), a partir das 8h.

Os interessados devem se cadastrar no site com antecedência de 48 horas. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar do sorteio.

De acordo com a superintendência, entre os lotes disponível, há veículos classificados como conservados, que tem a possibilidade de receber documentação para regularização e garantia de ter condições de voltar a circular em via pública.

Em caso de dúvidas, a equipe do leilão está disponível pelo telegone 0800 278 7431 ou pelo e-mail atendimento5@dgleiloes.com.br para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas.

Os interessados ainda podem fazer atendimento pelo WhatsApp no (71) 9734-6592.

