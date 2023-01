Majur é convidada para o camarote do ‘BBB 23’, diz colunista

Foto: Aline S. Braga

Com estreia confirmada para 16 de janeiro, o “BBB 23” tem mais um nome na lista de possíveis participante do camarote do reality show.

Segundo informações do colunista Fefito, do Uol, a cantora Majur teria sido convidada para participar da nova temporada do reality. Ainda de acordo com a reportagem, Majur teria aceitado o convite para integrar o elenco de famosos da competição neste ano.

Em entrevista ao iBahia, a cantora confirmou participação no Festival de Verão 2023, que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, o que inviabilizaria a participação no “BBB”, que começa 12 dias antes da apresentação.

Majur é convidada de Margareth Menezes, juntamente com Larissa Luz. “Então, eu não estava imaginando estar no Festival de Verão Logo no início de 2023. Eu tava pensando assim, sei lá, ‘de repente eu vou lançar o disco ainda, talvez eu seja chamado no próximo’, mas já aconteceu e eu tô muito feliz”, disse a cantora.

A cantora ainda exaltou a parceria com Margareth e Larissa no FV. “Primeiro porque na minha casa e eu sinto muito assim, muita necessidade de estar em Salvador mais presente e tá aí o resultado, eu com Margareth Menezes e Larissa Luz e esse é o grupo do afropop em Salvador, não só esse grupo, claro, eu já tinha referências de Carlinhos Brown, mas quando se fala dessas três mulheres juntas, estarmos no Festival de Verão é um marcador de que a música mudou, de fato”, finalizou.

