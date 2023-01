A Makro Atacadista é uma empresa holandesa, fundada em 1896. Ao longo de todos esses anos, atualmente a companhia está presente em mais de 60 países. Neste momento, novos empregos foram disponibilizados para aqueles que estão em busca do seu crescimento profissional. As vagas estão disponíveis para vários cargos e regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Makro Atacadista abre novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

Trata-se de uma grande comercializadora de produtos para o comércio de alimentos e clientes profissionais. A Makro Atacadista inova diariamente em suas atividades e prioriza a qualidade entregue aos seus clientes. Atualmente, a empresa conta com mais de 20 lojas e 15 postos de combustíveis em todo o território nacional.

Para dar continuidade a essa trajetória repleta de conquistas e realizações, a companhia disponibilizou diversas oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Encarregado de Produtos Financeiros – Marília/SP;







Técnico de Manutenção – Bauru/SP;







Mecânico de Refrigeração – São Paulo;







Op de Empilhadeira – São Paulo;







Encarregado de Loja de Perecíveis – Campinas/SP;







Analista de Recursos Humanos – Sorocaba/SP;







Op de Caixa – Sorocaba/SP;







Conferente de Recebimento – São Paulo;







Frentista – Sorocaba/SP;







Assistente Visual de Merchandising – São Paulo;







Chefe Comercial – Santo André/SP.

Como se candidatar

Para se cadastrar nas vagas anunciadas, os interessados devem acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo atualizado para a empresa analisar.

