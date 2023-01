A Makro Atacadista faz parte do Grupo Holandês SHV. Suas operações iniciaram em 1968, na Holanda e atualmente a companhia marca presença em mais de 5 países da América do Sul. Nesta data, a empresa divulgou várias oportunidades de empregos para aqueles que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir.

Makro Atacadista abre novas vagas de EMPREGO pelo país

Estamos tratando de uma das maiores fornecedoras de produtos para clientes profissionais e comércio de alimentos. A companhia busca inovar em suas atividades diariamente, visando a satisfação de seus clientes e por isso atua com uma equipe de colaboradores dedicados e empenhados na entrega de bons resultados.

Atualmente a companhia possui cerca de 24 lojas e 16 postos de combustíveis distribuídos estrategicamente em todo o Brasil. As vagas anunciadas, são para aqueles que desejam fazer parte do time e atuam com seriedade e responsabilidade. Confira, a seguir.

Chefe de Desenvolvimento de Clientes – Santos/SP;







Fiscal de Prevenção de Perdas – São Paulo;







Mecânico de Refrigeração – São Paulo;







Repositor – Osasco/SP;







Chefe de Perecíveis – Santo André/SP;







Jovem Aprendiz – Bauru/SP;







Técnico de Manutenção – Bauru/SP;







Promotor de Vendas de Produtos Financeiros – Bauru/SP;







Encarregado Técnico de Postos de Combustível – Santo André/SP;







Operador de Caixa – Campinas/SP;







Analista de Recursos Generalista – Sorocaba/SP;







Operador de Empilhadeira – Piracicaba/SP.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar um currículo através do site 123 empregos.

