Makro Atacadista tem novas VAGAS de emprego pelo Brasil

A Makro Atacadista faz parte do grupo holandês SHV e oferece uma grande variedade de produtos, sejam alimentícios ou não. Neste momento, a empresa está presente em diversos países, incluindo o Brasil, oferecendo vagas de emprego constantemente. A seguir, confira as oportunidades disponíveis.

Makro Atacadista oferece vagas pelo Brasil

A Makro Atacadista é especializada no ramo comercial e oferece um catálogo de produtos variados, inclusive no setor alimentício. A empresa nasceu em 1968 e faz parte do grupo SHV da Holanda, chegando ao Brasil em 1972.

Atualmente, a corporação opera em 24 unidades espalhadas pelo Brasil, além de 16 postos de combustíveis. Sua principal missão é trabalhar para contribuir no crescimento sustentável do país. Para isso, a Makro conta com profissionais capacitados e que respeitam seus sonhos e valores.

Com a alta demanda, a empresa contrata novos talentos constantemente. Hoje, alguns dos cargos disponíveis são:

Fiscal de Caixa – São Bernardo do Campo / SP;

Cartazista – Campinas / SP;

Jovem Aprendiz – Sorocaba / SP;

Operador de Caixa – São Paulo / SP;

Repositor – Santo André / SP;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Praia Grande / SP;

Promotor de Vendas – Sorocaba / SP;

Encarregado de Lojas Perecíveis – Campinas / SP;

Operador de Empilhadeira – Piracicaba / SP;

Frentista – Santo André / SP;

Jovem Aprendiz – Ribeirão Preto / SP.

Como se candidatar

A Makro Atacadista oferece oportunidades de emprego no setor administrativo e operacional. Atualmente, suas unidades estão espalhadas pelo Brasil, e operam para levar os melhores serviços à clientela.

Além de poder trabalhar nas lojas de atacado, os interessados também encontram vagas em postos de combustíveis. Para acessar todas as informações, basta entrar no site 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.