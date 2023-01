Manifestantes protestam em Salvador a favor da Democracia

Foto: Redes sociais

Manifestantes baianos saíram às ruas de Salvador, nesta segunda-feira (9), contra o ataque as sedes dos Três Poderes e a favor da Democracia. A passeata foi uma resposta aos atos golpistas cometidos por bolsonaristas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no domingo (8).

Na capital baiana, a passeata ocorreu no Centro da cidade com concentração no Campo Grande, de onde saiu a caminhada em direção à Avenida Sete.

Os manifestantes levaram cartazes em defesa da Democracia, assim como a cobrança de não anistia às pessoas envolvidas nos ataques em Brasília.

Em Feira de Santana, cidade a 100km de Salvador, os manifestantes também se reuniram, em frente a prefeitura, no centro da do município.

Foto: Redes sociais

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.