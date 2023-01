Mantiqueira Brasil abre novos EMPREGOS pelo país

A empresa Mantiqueira Brasil iniciou suas atividades na cidade de Itanhandu, no estado de Minas Gerais, no final da década de 1980 com apenas 30.000 frangos. Ela representa um divisor de águas para a avicultura brasileira, visto que a companhia produz ovos de 30.000 galinhas em uma fazenda arrendada e sempre esteve comprometida com a inovação e o desenvolvimento, com ênfase na qualidade do produto.

Mantiqueira Brasil possui novas vagas de trabalho no Brasil todo

A Mantiqueira Brasil foi a primeira granja automatizada do país, o que foi um grande salto para a indústria brasileira de ovos, pois trouxe para o Brasil uma inovação que já existia no país europeu.

Outra grande expansão da empresa começou em 2008, quando os sócios decidiram construir uma unidade no município de Primavera do Leste, no Mato Grosso, com 6 milhões de frangos, a maior do país. Atualmente, o grupo emprega 2.300 pessoas e utiliza tecnologia de ponta para garantir a mais alta qualidade e limpeza dos ovos, sem o toque humano desde a postura das galinhas até as gôndolas.

Ajudante de Estrutura;

Vendedor;

Analista de Departamento Técnico;

Operador de Manutenção;

ANALISTA DE FROTAS;

Trainee Zootecnista;

Analista de Logística;

OPERADOR DE PRODUÇÃO;

Analista de Projetos;

Técnico de Segurança e Meio Ambiente;

Assistente Administrativo;

Operador de Seladora;

Auxiliar de Classificação;

Repositor de Vendas – PCD;

Auxiliar de Higienização Operacional;

Servente de Obras;

Auxiliar de Manutenção Mecânica;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO.

Veja também: Tirolez abre vagas de emprego em todo o Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Inscreva-se nas oportunidades divulgadas pela empresa Mantiqueira Brasil fazendo o seu cadastro no site 123 empregos.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e tenha em primeira mão as principais oportunidades do mercado de trabalho.