Mantiqueira começa semana com EMPREGOS disponíveis pelo país

A Mantiqueira deu início às suas operações no interior do estado de Minas Gerais e atualmente assume o segmento de avicultura em toda a América do Sul. A companhia iniciou a semana com vagas de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

A Mantiqueira produz cerca de 3 bilhões de ovos anuais e durante esses 35 anos de trajetória, ela cresceu e conquistou o seu lugar no mercado de trabalho. Atualmente são cerca de 3.000 colaboradores que compõem a sua equipe e atuam de forma comprometida com o crescimento da empresa.

A empresa valoriza o propósito de alimentar as pessoas e boas relações e prioriza o recrutamento de trabalhadores dedicados e comprometidos para atuar em suas unidades de negócios. Confira, a seguir.

Ajudante de Estrutura – Itanhandu/MG:

Operador de Movimentação de Produtos – Passa Quatro/MG;

Coord. Regional – Goiânia/GO:

Anls. Administrativo de Fábrica de Ração – Minas Gerais;

Trainee Zootecnista – Itanhandu/MG;

Espec. em Remuneração – Goiânia/GO:

Anls. de Projetos – Cabeceiras/GO;

Servente de Obras – Minas Gerais;

Estágio em Pesquisa na Avicultura – Itamonte/MG;

Aux. de Controle de Qualidade – Itanhandu/MG:

Líder de Execução – São Paulo;

Aux. de Higienização Operacional – Minas Gerais;

Operador de Manutenção Mecan. – Campanha/MG.

Como se candidatar

Aos interessados em realizar a sua inscrição e participar da seleção de candidatos, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

