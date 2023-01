Manuel Palácios é nomeado para ser novo presidente do Inep

O docente atuou no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2006 e 2007, como diretor na Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC). Além disso, Palácios também atuou durante a presidência de Dilma Rousseff como secretário de Educação Básica entre 2015 e 2016.

No período em que atuou no governo de Dilma, Palácios teve importante papel na construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em 2018, o professor recebeu condecoração da Ordem Nacional do Mérito Educativo pela contribuição.

Sobre o Inep

O Inep é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Conforme atribuído pela pasta, o Inep é responsável pelos diversos sistemas de avaliação da educação do país, entre eles, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), os censos da educação superior e da educação básica e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O órgão também é responsável pelo Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), pelo Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e pelo Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira).

