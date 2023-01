Márcia Short lança clipe inédito de ‘Meu Samba Reggae’

Foto: Divulgação

Após 14 anos do último trabalho inédito, a cantora Márcia Short surpreendeu o público com o lançamento do clipe de ‘Meu Samba Reggae’.

A canção conta com produção musical e arranjos de Sebastian Notini, composição de Vini Mendes, e Anderson Souza, filho de Neguinho do Samba, na percussão.

Na faixa, Márcia dá um mergulho de cabeça na musicalidade baiana que projetou o Estado para o Brasil e o mundo. “É um passeio pelas ruas, blocos negros e diversidade do jeito baiano de ser”.

O videoclipe vibrante em cores e ginga, tem direção de André Ramos, Rafa Chaves e Plínio Gomes, que também assina a produção executiva do projeto.

