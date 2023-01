Márcio Victor adianta novidades sobre o ensaio: ‘Até amanhecer’

Foto: Lucas Sales

Márcio Victor está cheio de novidades para esse verão. Em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira (10), o comandante do Psirico anunciou tudo o que o grupo preparou para o carnaval 2023. O pontapé inicial da banda já será na próxima quinta-feira (12) no tradicional ‘Ensaio do Psi’, que este ganhou um novo local.

O evento acontece no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, numa data que coincide com os festejos de uma das maiores festas populares da Bahia, a Lavagem do Bonfim. Escandurras é quem vai abrir o evento com um show completo.

“A Bahia está sempre lançando moda. A gente preparou uma estrutura muito linda, bacana, queremos trazer todo mundo pro metaverso, esse assunto atual e que todo mundo tá falando. Teremos bastante led, tá futurista, o palco traz essa temática […] já preparei o pessoal e a banda que provavelmente ficaremos até o amanhecer. Vamos cantar as antigas como ‘Sambadinha’, ‘Contregun’, ‘Mexe o Balaio’, entre outras. Vou trazer o megafone também de volta já no ensaio. Quero ver esse Centro Histórico cheio, movimentado, todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro. É preciso usar mais esses espaços”, contou o artista.

É um feat com Escandurras, “Vem Jogando Essa Raba”, que Márcio Victor aposta como música do carnaval. O cantor e compositor fez parte da percussão do Psirico e atualmente é uma das potências da música no estado e também em nível nacional.

“A música tá crescendo muito. Estamos fazendo show pelo Brasil inteiro e eu sinto que ela tá chegando bem no pessoal. A repercussão na internet, após o show, cada pessoa que se manifesta. Os fãs da gente, a galera da Muquiranas, ela é mais do que nossa aposta”, disse o artista empolgado.

Uma segunda edição da festa vai ser realizada do dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. O evento, nesta data, acontecerá no bairro do Rio Vermelho. Segundo Márcio, Ivete Sangalo e Durval foram alguns dos artistas convidados para a festa, mas ainda não retornaram as mensagens confirmando as suas respectivas participações.

Sonho realizado

No carnaval, a banda vai se apresentar todos os dias de folia. O próprio Márcio destacou que esse é mais um sonho dele realizado. O grupo vai desfilar nos circuitos Barra/Ondina e Campo Grande. Sempre com trios pipoca. O Psirico também vai animar o público nos camarotes Harém, Othon, e Camarote.com.

Na segunda-feira de carnaval, o grupo é responsável por arrastar o famoso bloco das Muquiranas. A banda ainda se apresentará nas ruas de Barreiras, no oeste da Bahia, e também em Porto Seguro, extremo sul do estado. Márcio Victor e o Psirico também vão cantar em Maceió (Alagoas).

“Esse era um sonho meu. Nunca eu conseguia fazer isso, mas esse ano eu consegui. A Penta [empresa responsável pela carreira do artista] montou um planejamento muito certeiro, top. Fomos convidados pelos maiores camarotes. Faremos 28 shows em fevereiro. Haja mingau de cachorro e mocotó de mainha, mas vamos com Deus”, dividiu ele.

O Psi desfila nas avenidas dos tradicionais circuitos baianos com o tema afrofuturismo. Estilistas da marca Meninos Reis vão cuidar de alguns dos figurinos do artista. Márcio ainda entregou que em um dos dias da folia momesca ele vai trazer todo o elenco do reality show da MTV, ‘De Férias Com o Ex’. “Vai ser um dia de pura pegação em cima do trio”, disse ele.

Carinho por Anitta

Márcio Victor se apresentou com Anitta no último fim de semana no Centro de Convenções, em Salvador. Em um dos momentos da coletiva ele fez questão de rasgar elogios a amiga e mandar um recado para aqueles que não gostam do trabalho da artista.

“Anitta não é desse mundo. Ela tem um negócio muito louco. Ela é antenada e muito na frente. Quando eu comecei a cantar ‘Vem Jogando essa Raba’ ela percebeu a música na hora”, exaltou ele.

Sobre cantar no trio da artista durante o carnaval, ele pontuou: “Talvez eu não consiga (se apresentar no trio), mas eu vou fazer uma força para cantar com ela, com Ivete, com Daniela, com uma galera”.

Márcio também destacou que se entristece que pessoas ainda critiquem a artista. “Eu fico muito triste quando as pessoas ainda criticam a Anitta. Eu vejo mulheres criticando mulheres, e isso me dá uma agonia, um nervoso, porque mulher está sempre certa”.

PSI UNIVERSAL

Um projeto que marcará presença na setlist da banda durante o verão é o Psi Universal. No audiovisual, o artista lançou novas músicas solo e feats com Israel & Rodolffo, Rogerinho, Thiago Aquino, Tony Salles, Lincoln, O Poeta, Nego Jhá, e o Kannalha.

