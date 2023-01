Márcio Victor recebe famosos em primeira edição do Ensaio do Psi

Foto: Mateus Ross

De casa nova, Márcio Victor estreou o Ensaio do Psi em 2023 em grande estilo. O pagodeiro recebeu uma legião de fãs e estrelas para curtir a abertura da temporada com a banda no Santo Antônio Além do Carmo.

O cantor, que apresenta um novo show para o público, mesclando as novidades do último CD, ‘Psi Universal’ com os clássicos do Psirico, colocou Fernanda Paes Leme, Gominho, Douglas Silva, Benedita Zerbini, as irmãs Pâmela e Camila Lucciola, o produtor cultural Pedro Tourinho, a atriz Valentina Bandeira e o cantor Lucas Carlos para dançar os sucessos da banda.

A festa acabou se tornando um “after” da Lavagem do Bonfim, e o público estendeu o dia sagrado no profano. Além do show de Psirico, quem participou da festa no Carmo pôde curtir também o show de Filipe Escandurras, parceiro musical de Márcio Victor de longa data.

O artista é a participação especial de Márcio Victor na canção que a banda lança como aposta para o título de Música do Carnaval, ‘Vem Jogando Essa Raba’.

O próximo Ensaio do Psi está marcado para o dia 2 de fevereiro, em uma homenagem à Iemanjá. O cantor já adiantou que o público pode esperar um show especial, semelhante ao que foi apresentado no Afropunk, no qual o artista resgatou as raízes e promoveu um verdadeiro samba de roda.

