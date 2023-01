Margareth Menezes confirma presença em desfile da Mangueira

Foto: Reprodução / Instagram

Margareth Menezes estará no desfile da Estação Primeira de Mangueira, no carnaval do Rio de Janeiro. A Ministra da Cultura gravou o samba enredo da escola, intitulado “As Áfricas que a Bahia Canta” e confirmou que encerrará o desfile na Marquês de Sapucaí no domingo de Canraval.

Na última terça-feira (10), Margareth anunciou que não puxará o bloco Os Macarados no Caranval de Salvador por conta da agenda ministerial.

O carnavalesco da escola Guilherme Estevão contou ao UOL que prepara um momento de coroação para a cantora no encerramento do desfile da Mangueira. “É uma coroação justamente não só do envolvimento dela no processo desse enredo, mas a coroação de um momento especial da vida dela”, contou ao site.

Margarth foi fonte de pesquisa para a elaboração do enredo da Mangueira deste ano, além de gravar o samba e estar presente na gravação oficial da faixa da agremiação no CD que reúne todos os sambas-enredo do Grupo Especial do Rio.

