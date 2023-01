Margareth Menezes lota Mercado Iaô na primeira apresentação da temporada: ‘Meu povo’

Foto: Alan Oliveira

Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, lotou o Mercado Iaô, localizado na Fábrica de Cultura, no bairro da Ribeira, no fim da tarde deste domingo (15). A dona da voz do clássico ‘Faraó’ recebeu as participações de Ivete Sangalo, Gerônimo e Jorge Vercillo na estreia da temporada de verão.

No palco, Margareth Menezes entoou grandes clássicos da carreira como “Elegibo”, “Dandalunda”, “Toté de Maianga”, “Tenda do Amor”, entre outros. Ao lado dos cantores Jorge Vercillo e Gerônimo, o trio encantou o público com um dos hinos da terra do dendê: “É d’Oxum”. Com Ivete Sangalo, Marga chegou a descer até o chão ao som do novo sucesso da amiga “Tudo Cria de Ivete (Papaparara)”.

“Meu povo. Muito obrigada, gente. Que saudade que eu estava. Eu sei que daqui pra frente teremos muitos momentos de saudade, agora eu tenho uma missão nova aí, mas eu primeiramente sou daqui, sou desse lado, eu venho do povo, sou uma artista popular e o Brasil neste momento está virando uma página. Vamos encerrar essa página ruim. Isso é um presente. Vamos dar boas vindas ao Mercado Iaô. Vamos nessa!”, disse a artista emocionada.

Depois de uma pausa de três anos, o evento retorna para mais uma edição de verão com os moldes das suas raízes: música, arte, gastronomia e diversos produtos criativos. O espaço também oferece apresentações simultâneas de shows e Djs. A edição será realizada até o dia 5 de fevereiro, sempre aos domingos.

Os portões abrem às 10h com entrada gratuita até às 14h. Após o horário, será cobrado o valor social de R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Ministra da cultura

Margareth Menezes foi escolhida pelo presidente Lula para se tornar Ministra da Cultura. Margareth Menezes da Purificação é de Boa Viagem, mais precisamente da região da Península de Itapagipe, em Salvador.

A cantora, que completou 60 anos em 2022, é fundadora da ONG Fábrica Cultura e criadora do Mercado Iaô. O projeto social oferece cursos profissionalizantes para jovens e oficinas de arte e educação para crianças do bairro.

A Fábrica Cultural passou a abrigar em o Mercado Iaô, que desde 2014, leva música, artes visuais, gastronomia, além de mais de 100 artesãos e empreendedores criativos, contando sempre com shows de Margareth, para sempre menina da Ribeira.

Sobre o Mercado Iaô

Mercado Iaô é um Centro de Arte, de Educação, de Cultura e de Negócios Criativos. Localizado na Península de Itapagipe, em Salvador, Bahia, surge com a desafiadora meta de se constituir como um espaço de referência para o Artesanato e para a Cultura da Bahia, na busca por maior inclusão social, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. O projeto abriga o Mercado Iaô Verão, Iaô Junino e Mercado Iaô Itinerante.

Artesanato

Com artesãos e empreendedores criativos, a Rede Iaô oferece inúmeros objetos nas áreas de tecelagem, carpintaria, bordado, cerâmica, cestaria, costura, papietagem, renda, tapeçaria, entre outros. O espaço é uma oportunidade de geração de renda, principalmente, para população local, assim como um incentivo para a Economia Criativa da cidade.

Gastronomia

Com um estado rico em diversidade gastronômica, o Mercado Iaô não podia deixar de oferecer serviços de culinária baiana, assim como dar oportunidade para as boas cozinheiras locais. São muitas as refeições nordestinas à venda como, por exemplo, as tradicionais moquecas, acarajé, feijoada, carnes, tapiocas, entre outras.

Artes Plásticas

A multiplicidade de propostas artísticas, assim como o resgate da identidade cultural baiana, também fomentam o empreendedorismo, sendo um espaço de divulgação do trabalho de muitos artistas.

Espaço Infantil

As crianças não ficam de fora nessa inserção artístico-cultural. São muitas as programações para contribuir com o desenvolvimento e diversão da galerinha mirim como, por exemplo, contação de história, pinturas, lançamentos de livros infantis, fantasias, entre outras.

Artístico Cultural

O Mercado Iaô se tornou uma referência para público jovem, adulto, idoso, apreciadores de arte e de cultura, beneficiados por diversos projetos. Nos eventos aos domingos são oferecidas diversas apresentações musicais e poéticas atendendo a diversos tipos de gostos, além, é claro, dos shows de Margareth Menezes e convidados.

