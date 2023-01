Margareth Menezes ‘recria’ Ministério da Cultura

Foto: Filipe Araújo / Ministério da Cultura

O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que recria o Ministério da Cultura entrou em vigor nesta terça-feira (24). No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a pasta atuava na condição de secretaria especial.

Para celebrar a data, houve uma entrada simbólica da ministra Margareth Menezes e de servidores, que retornam à Cultura após serem cedidos ao Ministério do Turismo.

Margareth aproveitou o momento para reforçar o compromisso do novo governo a cultura como “ferramenta de transformação e vetor econômico”

“Alegria voltou, cultura voltou, e vocês, servidores, estão de volta. Atravessamos tempos difíceis, e estamos aqui para contribuir com nosso país. Cultura é ferramenta de transformação e vetor econômico importante. O Ministério voltou para onde nunca deveria ter saído”, afirmou a ministra, que recebeu os servidores com música.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.