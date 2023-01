Margareth não irá puxar bloco Os Mascarados no Carnaval de 2023

Foto: Margareth Menezes Site Oficial

A cantora Margareth Menezes não irá puxar o bloco Os Mascarados no Carnaval de Salvador em 2023. Rosto oficial do bloco, tradição na folia baiana, a ausência da cantora e ministra da Cultura no Governo Lula, foi confirmada pela assessoria da artista ao site iBahia.

Em contato com a assessoria do bloco, foi informado ao site que a saída de Margareth foi dada por questões ministeriais.

De acordo com a assessoria, os representantes do bloco devem se reunir ainda nesta semana para definir quem será a nova puxadora do trio. O nome de Daniela Mercury foi um dos ventilados como nova voz do bloco em 2023, no entanto, a cantora não é confirmada. Outra possibilidade é um grande nome nacional, que vem fazendo sucesso nos últimos anos.

Em dezembro de 2022, Margareth participou da festa de lançamento do bloco ‘Os Mascarados’. O bloco, que completa 21 anos de história em 2023, terá novidades para o Carnaval e contará ainda com um calendário anual de eventos para celebrar a data.

História do Bloco Os Mascarados

O bloco ‘Os Mascarados’ surgiu no Carnaval de Salvador através de Margareth Menezes, como uma forma de homenagear a capital baiana pelos 450 anos da cidade.

O desfile fez tanto sucesso na época, que se tornou bloco no ano seguinte e hoje é considerada uma das tradições da folia. Um dos principais motivos para isso foi o resgate do uso das fantasias e a alegoria dos antigos festejos da folia para as quintas-feiras do circuito Dodô.

