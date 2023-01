Mari Gonzalez fala que comprou 120 ovos por engano

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora Mari Gonzalez contou nas redes sociais que cometeu um erro nas compras da sexta-feira (13). A baiana fez um pedido de 12 caixas com 10 ovos cada, ao invés de pedir apenas 12 unidades de ovos. Após relatar o engano, Gracyanne Barbosa respondeu contando como resolveria o “problema”.

“Hoje aprontei mais uma: era pra pedir uma dúzia de ovos. Pedi errado e vieram aqui pra casa 12 caixas de ovos. Agora, tome ovo pra dentro. Corre aqui, Gracyanne Barbosa”, disse a ex-BBB. “Não tem onde guardar, amor”, avaliou Jonas Sulzbach, noivo de Mari e também ex-brother.

No Instagram, Gracyanne se mostrou disposta a ajudar a influenciadora. “Isso com certeza é um convite! Me chama que eu resolvo em um dia”, brincou a modelo de fisiculturismo.

