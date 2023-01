Marília Mendonça conquista feito inédito no Spotify com música póstuma

Foto: Reprodução / Youtube

O efeito Marília Mendonça segue vivo após a morte da sertaneja em 2021. A artista alcançou um feito inédito com uma música póstuma lançada no projeto ‘Decretos Reais, vol. 2’.

A canção ‘Leão’, se tornou a 55ª música mais tocada no chart global do Spotify. A lista calcula o ranking com base nos streams totais da semana, diferente da playlist Top Global, que foca no momento atual.

Ao todo, foram mais de 2,4 milhões de plays somente no sábado (14). A entrada no chart global fez ainda com que Marília conquistasse o recorde de maior número de reproduções para uma música solo em português.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, a faixa de Marília também bateu recordes na primeira semana de 2023. A canção atingiu 1,9 milhões de reproduções no último sábado (7). Os dados são da Som Livre.

A música “Leão” uma parceria de Marília com o cantor Xamã foi regravada. A composição da música é do próprio Xamã.

