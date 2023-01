Marinha abre 671 VAGAS para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

A Marinha está com o edital aberto para o curso de formação nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros. Essas vagas são para candidatos com nível médio e possuem remuneração. Além de serem uma ótima oportunidade para quem quer fazer carreira na Marinha.

O processo seletivo, para esse curso de formação, possui várias etapas e pré-requisitos obrigatórios. Além disso, as vagas são para cidades específicas. Portanto, os candidatos precisam ler atentamente o edital, antes de realizarem a inscrição.

Confira mais sobre as vagas para Escola de Aprendizes-Marinheiros no artigo abaixo!

Quais são os pré-requisitos?

Existem alguns pré-requisitos para quem se interessar pelas vagas para Escola de Aprendizes-Marinheiros. Dentre eles, estão:

Possuir, no mínimo, 1,54 m de altura e, no máximo, 2,0 m.

Não ser casado nem ter união estável pelo tempo de duração do curso.

Não possuir filhos.

Ter 18 anos completos e menos de 24 anos no dia 30/06/2024.

Ter ensino médio completo ou estar na fase de conclusão dele.

Além desses, existem outros requisitos que os candidatos precisam cumprir. Para saber quais são, basta consultar o edital disponível no site institucional da Marinha.

Como realizar a inscrição para Escolas de Aprendizes-Marinheiros?

Os candidatos às vagas para Escolas de Aprendizes-Marinheiros precisam se inscrever de maneira online, no site da Marinha. Isso pode ser feito até o dia 12 de fevereiro de 2023, às 23 horas e 59 minutos.

Após preencher seus dados, na área de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto referente a taxa de inscrição. Ela possui valor de R$ 40,00 e deve ser paga até o dia 16 de fevereiro. A pessoa que realizar o pagamento depois desse prazo, perderá a inscrição e não terá o valor de volta. Por isso, é importante ficar atento ao prazo.

Quais são as etapas?

O processo seletivo para as Escolas de Aprendizes-Marinheiros possui diversas etapas. A primeira delas, é a prova objetiva, que possui 50 questões e é de caráter classificatório e eliminatório.

As outras etapas estão dentro do Eventos Complementares. Assim, elas incluem verificar os dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos. Esses Eventos Complementares possuem caráter eliminatório e, mais informações sobre eles estão no edital.

Além disso, as datas e as cidades onde ocorrerão a prova escrita e os Eventos Complementares também estão no edital do processo seletivo.

Como funciona o curso?

O curso de formação nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros ocorre nas três cidades nas quais essas escolas estão presentes. Assim, o candidato aprovado realizará o curso em uma delas, que pode ser Vila Velha, Fortaleza ou Florianópolis. A pessoa que tiver uma classificação maior, poderá escolher sua cidade. Assim, os últimos colocados ficaram com as vagas que restaram.

O curso possui duração de 48 semanas e os aprendizes-marinheiros receberam um auxílio total de R$ 1.303,90, que corresponde à soma de três bolsas. Além disso, eles receberão alimentação, moradia e outras assistências.

O estudante que concluir o curso com aproveitamento será promovido a marinheiro, recebendo R$ 2.294,50.