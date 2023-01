A Marisa iniciou suas operações com o objetivo aumentar cada vez mais a autoestima da mulher e suprir suas necessidades através de produtos de qualidade. Para dar acesso a tudo que ela precisa, a Marisa coloca a mulher no centro de todas as suas atividades. Trata-se de uma empresa que valoriza as tendências e deseja estar por dentro de todas. Para isso, conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados.

Marisa abre novos EMPREGOS em todo o país

A Marisa é muito reconhecida principalmente pelo público feminino, porém a companhia disponibiliza uma enorme diversidade de produtos para todos os públicos. A empresa possui centenas de filiais distribuídas em todos os lugares do Brasil e a empresa deseja se desenvolver cada vez mais.

A companhia prioriza a contratação de trabalhadores profissionais e nesse momento divulgou diversos empregos. As oportunidades a seguir são para aqueles que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho e desejo atuar com muita paixão priorizando a qualidade entregue em suas atividades. Confira, a seguir.

Superv. de Vendas e Merchandising – Curitiba/PR;

Líder de Preven. de Perdas Pleno – São Paulo;

Assist. de Logística (Carga e descarga) – Blumenau/SC;

Líder de Serviços de Atendimentos – São Paulo;

Operador de Logística Júnior – Itaquaquecetuba/SP;

Modelista Sênior – São Paulo;

Op de Caixa – Goiânia/GO;

Líder de Cliente – Londrina/PR.

Como se candidatar

Para participar da seleção de candidatos, os interessados devem realizar o seu cadastro através do site 123 empregos.

