Marvvila coloca Fred na parede sobre romance com Larissa

A expectativa pelo casal Fred (Desimpedidos) e Larissa, vem inflamando as redes sociais desde a primeira festa da 23ª edição do Big Brother Brasil, mas o que o público quer mesmo saber é: vai rolar?

Em conversa com Marvvila, o jornalsita e youtuber, falou sobre a possibilidade de ficar com a professora de educação física.

A cantora tentou aconselhar o colega a investir na jovem, por sentir que rola um clima entre os dois. “Você quer beijar a Larissa… E eu acho que ela também quer!”, disse.

Sem jeito, Fred brincou pedindo para que Marvvila parasse e a artista indagou o youtuber. “Mas e se você tivesse a oportunidade de pegar? É só ter um pouquinho mais de atitude e falar: ‘E aí, bora?’. Talvez ela vá”, disse.

O jornalista se esquivou mais uma vez e disse que não rolaria. “Mas é que é outra fita, mano”, dando a entender que estava enrolado.

O casal voltou a ser assunto em uma conversa de Marvvila com Gabriel (Mosca). O ator disse que estava olhando para Larissa de uma outra forma, e afirmou que ela estava “fechada” com Fred, enquanto a pagodeira passou sua visão: “Fred está conquistando ela”.

Ao longo da primeira semana de jogo, Fred e Lari se aproximaram e já chegaram a tomar banho juntos, além de dormirem na mesma cama. Os dois também são confidentes no jogo e parceiros de dança nas festas, o que deixa os telespectadores ainda mais animados com a possibilidade de um romance.

Larissa entrou na casa solteira e não descartou a possibilidade de se envolver com alguém dentro do programa. Fred também entrou solteiro. O último relacionamento assumido do jornalista foi com a ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem teve o pequeno Cris.

