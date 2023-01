Massafera troca mensagens carinhosas com ex de Marquezine

Foto: Reprodução / Redes sociais

Parece que a fila andou para Grazi Massafera. A atriz trocou mensagens carinhosas com o ex-namorado de Bruna Marquezine, Marlon Teixeira, e levantou suspeitas de um novo romance na web.

De acordo com informações do jornal EXTRA, os dois estiveram juntos em Fernando de Noronha. Segundo a publicação, eles também participaram de uma ação coletiva de coleta de lixo nas praias do lugar que é favorito por celebridades.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Grazi está solteira desde fevereiro. A última relação pública da atriz global foi com o cineasta Alexandre Machafer.

Marlon é modelo, tem 31 anos, 1,87 de altura e é natural de Santa Catarina. Ele também já integrou o elenco do filme ‘O Terceiro Travesseiro’ (2012).

