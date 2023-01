Matrícula da rede municipal começa nesta sexta-feira (6)

Foto: Betto Jr./Secom

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) divulgou o cronograma de matrículas de alunos na rede municipal de Salvador para o ano letivo de 2023. O processo será realizada durante o mês de janeiro com datas específicas para cada segmento.

A matrícula começa nesta sexta-feira (6), sendo esta data destinada aos alunos das escolas parceiras – comunitárias, filantrópicas e confessionais com termo de colaboração com a Smed e das escolas credenciadas pelo Projeto Pé na Escola – para matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental.

Já no dia 10 de janeiro é voltado exclusivamente ao público alvo da Educação Especial: pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação).

De 11 a 13, ocorrerá a matrícula de alunos novos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA II), etapas IV e V (TAP IV e V). Enquanto que, para o 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, a data é 17 de janeiro e no dia 18, para o 2º e 3º anos do Ensino Fundamental.

O cronograma se encerra no próximo dia 19, com a matrícula de alunos novos para o 1º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA I), etapas I, II e III (TAP I, II e III).

Como fazer a matrícula?

Para fazer a matrícula, o estudante maior de 18 anos ou o responsável deverá ir a qualquer instituição de ensino da rede municipal, das 8h às 17h, com a certidão de registro civil ou RG, CPF, comprovante de residência, cartão de saúde, duas fotos 3×4 e histórico escolar (quando se tratar de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ou do Tempo de Aprendizagem II da Educação de Jovens e Adultos). Em casos excepcionais, o atestado de escolaridade poderá ser aceito em substituição ao histórico escolar.

