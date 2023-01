Matrículas da rede municipal de Itabuna seguem até 3 de fevereiro

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itabuna

As matrículas da rede municipal de ensino da cidade de Itabuna, sul da Bahia, seguem até o próximo dia 3 de fevereiro. Segundo informações da Prefeitura, os pais precisam seguir um cronograma que estabelece datas específicas para cada perfil de aluno, seja renovação de matrícula, transferência ou matrícula de novos alunos.

A matrícula dos alunos de escolas que não oferecem o ano/série subsequente não foi renovada automaticamente. Por isso, este grupo precisa se cadastrar como novos alunos novos. Em paralelo, alunos pertencentes às unidades escolares da zona urbana e que não permanecerão na mesma unidade, poderão matriculados em três períodos distintos.

Confira o cronograma

No dia 23 de janeiro foram matriculados alunos da Educação Infantil que estão na creche e pré-escola. Nos dias 24 e 25, foi a vez dos alunos dos anos iniciais (1º, 2º, 3º, 4 º e 5º ano) do Ensino Fundamental, seguido, no dia 26, dos alunos dos anos finais (6º, 7°, 8º e 9º ano) do Ensino Fundamental e do segmento Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro, é a vez dos alunos novatos das escolas da área urbana de serem matriculados. Juntamente com o grupo, os alunos da Educação Infantil (creche e pré-escola).

Novatos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º, 2º, 3º, 4 º e 5º ano) será nos dias 30 e 31 de janeiro

Alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º, 7°, 8º e 9º ano) e segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão matriculados nos dias 1º e 2 de fevereiro.

É importante lembrar que a matrícula dos alunos das Escolas do Campo serão feitas nas próprias unidades em datas específicas, que serão divulgadas posteriormente.

Hórarios e documentos

Para realização da matrícula, os pais ou responsáveis devem se dirigir a um dos 10 Postos de Matrícula informatizados, das 9 às 15 horas, com Certidão de Registro Civil, Documento de Identidade, CPF (original) e Comprovante de residência.

É necessário ainda a apresentação do Atestado de escolaridade ou Transferência da escola anterior, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação devidamente atualizada, Comprovante de vacina da COVID-19, Duas fotos 3×4, e Laudo ou relatório médico comprobatório para os Alunos Público-alvo da Educação Especial (PAEE).

Pontos de matrícula

A escola que disponibiliza EJA no período noturno funcionará das 18 às 20 horas para a matrícula.

Os postos de matrícula informatizados são: Escola Municipal Lourival Oliveira Soares (Ferradas), Grupo Escolar Maria Creuza P. da Silva (Urbis IV); Escola Municipal João Mangabinha Filho (Mangabinha), Centro de Atenção Integral à Criança Jorge Amado (CAIC), Jardim Primavera.

Além disso, o serviço é disponibizado na Escola Verdes Campos (Monte Cristo), Escola Municipal Margarida Pereira (Pedro Jerônimo), Grupo Escolar Municipal Professor Everaldo Cardoso (São Caetano), Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), Centro; NTM CISO, Fátima; e Escola Municipal Luiz Viana Filho (Santo Antônio).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.