Matrículas estaduais para Educação Profissional começam hoje

Começa nesta quinta-feira (26), as matrículas dos estudantes contemplados no sorteio eletrônico para a modalidade de Educação Profissional e Tecnológica. Ao todo, são 15.365 vagas de cursos técnicos de nível médio. O prazo para cadastro dos alunos seguem até a sexta (27).

Na prática, a oferta se refere ao período letivo 2023.1, ou seja, é voltada para quem já concluiu o Ensino Médio na rede pública estadual e deseja uma formação profissional. O sorteio foi realizado no último dia 16 de janeiro pela Secretaria da Educação do Estado (SEC).

Segundo informações da instituição, para efetuar a matrícula, os jovens devem comparecer aos Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) ou ao Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), ou ainda à unidade compartilhada para os quais se inscreveram, no horário de funcionamento das respectivas secretarias.

Os documentos necessários são: via original do histórico escolar; vias originais e cópias legíveis da Carteira de Identidade (RG) ou da Certidão de Registro Civil; do Cadastro de Pessoal Física (CPF), de comprovante de residência e da carteira de vacinação atualizada.

As aulas serão iniciadas no dia 6 de fevereiro. Vale pontuar que as vagas são para os CEEP, CETEP e unidades compartilhadas localizados na capital e em mais 93 municípios da Bahia.

Ao todo, são 40 cursos de 13 eixos tecnológicos e a oferta ocorre conforme as demandas socioeconômicas e ambientais dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Dentre os cursos oferecidos estão os de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Edificações, Agroecologia, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Mineração, Manutenção e Suporte em Informática, Nutrição e Dietética, Logística, Panificação, Produção de Áudio e Vídeo, Dança e Teatro.

