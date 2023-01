MC Daniel oficializa namoro com Mel Maia e ostenta aliança de R$33 mil

Foto: Reprodução/Instagram

O ano de 2023 já começou com o pé direito para o casal MC Daniel e Mel Maia. Os pombinho oficializaram o namoro com direito a troca de alianças nesta segunda-feira (2).

Por meio do perfil no Instagram, o cantor ostentou o par de alianças, avaliadas em R$33 mil cada, durante viagem para Búzios, Rio de Janeiro. “O inamorável está namorando”, escreveu ao compartilhar um clique do conjunto da marca Tiffany.

As peças delicadas são de ouro branco 18k com pedras de diamante. Por meio das redes sociais, Mel Maia mostrou o momento do pedido e se declarou para MC Daniel.

Foto: Reprodução/Instagram

“Meu melhor amigo é meu namorado, nunca me senti tão amada e tão valorizada, prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você tá cuidando dele melhor que eu!”, iniciou na legenda da publicação.

“Obrigada por ser essa pessoa INCRÍVEL, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes kkkk séloco tiw, te amo”, completou a atriz.

Daniel e Mel Maia estão juntos desde outubro de 2022, mas oficializaram a união apenas nos primeiros dias de 2023. A atriz atualmente grava a novela “Vai na Fé”, próxima trama das sete.

