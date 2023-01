MC Mirella bate-boca com fãs após desabafo em rede social: ‘Enche o saco’

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o clima pesou entre MC Mirella e alguns fãs na sexta-feira (20). Tudo por conta de um pequeno desabafo feito pela cantora no perfil do Twitter.

Após a publicação, alguns fãs comentaram e uma seguidora em específico achou se tratar de Dynho Alves, ex-marido de Mirella, o que gerou o bate-boca.

“Mano vcs ficam rindo de mim jogando as coisas na minha cara kkkkk q saco”, brincou a funkeira. “Claro né Mirella só tu que vive parada no tempo, enquanto teu passado fala que atualmente tá realizado e na melhor fase da vida. Reflete”, rebateu a internauta.

mano vcs ficam rindo de mim jogando as coisas na minha cara kkkkk q saco — Mirella ⚡️ (@badmirella) January 20, 2023

“E vc tá falando dele pq? Mais obcecada q não sei o q kkk deixa ele ser feliz ué. Dona da razão sabe de tudo q falo. Da um tempo”, rebateu MC Mirella.

“Tu fala as coisas na internet e não quer que ninguém opine? Não aguenta ouvir a opinião dos outros então não posta nada ué. A partir do momento que fica postando coisas públicas, teus seguidores podem opinar. Um beijo e desejo que você aprenda a seguir em frente”, continuou a seguidora.

“Ai bonitinha lacradora. Sempre tentando dar fecho. Posto mesmo mas vc eh a mais chata e q mais enche o saco, acho q falta o q fazer e contexto pra SUA vida. Quem fala do passado toda hora eh vc, vc nem tem certeza do q to falando e fica se doendo. Tchauzinho opinadora perdida”, disparou a cantora em resposta.

Após isso, a internauta apenas riu da resposta de Mirella, mas outro usuário do Twitter resolveu dizer para a funkeira ir fazer uma terapia além de “ir em uma igreja também”.

“Uma pergunta, vc tá cmg no meu dia a dia? Terapia pra q? Pra minha bipolaridade? Isso aq q acontece são meus picos de personalidade meu amor, quem tá cmg sabe, uma hora ta brava, uma hora mega alegre, outra hora carente, outra hora chorando, depois já ta pulando, EU SOU ASSIM”, finalizou Mirella.

Eu não sou robô, tenho sentimentos como todo mundo, óbvio que dou meus picos de loucura e vontades as vezes e coloco pra fora kkk simples, todos são assim — Mirella ⚡️ (@badmirella) January 20, 2023

