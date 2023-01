McDonalds tem novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

O McDonald’s é a maior cadeia de restaurantes do mundo. Atualmente, a marca está presente em 191 países, fornecendo alimentação fast food para mais de 68 milhões de clientes diariamente. Novas oportunidades de emprego foram abertas pelo país. Confira, a seguir.

McDonald’s abre oportunidades de empregos no Brasil

O McDonald’s, considerado uma das maiores redes de alimentação do Brasil, está com oportunidades de empregos abertas. Além disso, essa é a empresa que mais emprega jovens no país, contratando pessoas anualmente para o sonho do primeiro emprego.

Nesta empresa, todas as pessoas têm oportunidades, principalmente de crescimento pessoal e profissional. Quer fazer parte desta equipe? Essa é sua chance. Confira, a seguir:

Atendente de Restaurante (Banco de Talentos) (Exclusiva PCD) – Brasil;

Técnico (a) de Manutenção – São Paulo / SP;

Técnico (a) de Manutenção – Campinas / SP;

Técnico (a) de Manutenção – São Bernardo do Campo / SP;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro / RJ;

Aprendiz de Atendimento – São Paulo / SP;

Aprendiz de Atendimento – São José / SC;

Aprendiz de Atendimento de Restaurante – Curitiba / PR;

Analista de Compras Indiretas – Barueri / SP;

Especialista de Compras Indiretas – Barueri / SP;

Estágio de Treinamento – Barueri / SP;

Especialista de Expansão – São Paulo;

Gerente de Plantão – Petrópolis / RJ;

Gerente de Plantão – Brasília / DF.

Como se candidatar

Para continuar atendendo os clientes com qualidade, novas oportunidades de empregos foram divulgadas.

Quer fazer parte desta equipe de profissionais? Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas de emprego disponíveis.

