MEC oferta 15 novos cursos EAD focados em educação especial através do Avamec

O Ministério da Educação (MEC) está ofertando 15 novos cursos de Formação Continuada em educação especial na modalidade de Educação a Distância (EaD) através do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec).

As aulas dos novos cursos já estão disponíveis no e contam com a gestão da Universidade Federal de Goiás (UFG). O MEC oferta os novos cursos através da Diretoria de Educação Especial (DEE) vinculada à Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp).

De acordo com a pasta, o objetivo desse tipo de formação acadêmica é viabilizar ações pedagógicas adequadas ao público-alvo da educação especial em todo o país. Nesse sentido, busca um ensino que atenda as suas necessidades e especificidades.

Desse modo, os cursos abarcam desde o processo de ensino-aprendizagem na primeira infância, alfabetização, no âmbito do ensino fundamental (I e II), ensino médio, até o ensino superior e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre os novos cursos ofertados, há uma formação sobre atendimento educacional a estudantes com síndromes e doenças raras.

Os temas são os seguintes: Deficiências Física, Visual e Intelectual; Transtorno do Espectro Autista (TEA); Educação Infantil; Altas Habilidades ou Superdotação; e Atendimento Educacional em Ambientes Hospitalar e Domiciliar.

Os cursos são gratuitos e autoinstrucionais. De acordo com o MEC, os cursos têm como público-alvo professores do atendimento educacional especializado, profissionais da educação, familiares e pessoas interessadas nos temas.

Não há cobrança de taxa de inscrição e é preciso realizar um cadastro prévio na plataforma Avamec para se inscrever no curso desejado.

