Médico é preso com imagens de pornografia infantil em Salvador

Um médico investigado por estupro de vulnerável foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (24) em Salvador, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no imóvel em que morava.

De acordo com equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), no local foram encontradas imagens de pornografia infanto-juvenil em dispositivos eletrônicos, além de uma cartela de drogas sintéticas.

O suspeito é investigado em um inquérito policial do Rio de Janeiro, decorrente de uma prisão em flagrante por estupro de vulnerável, ocorrido naquele estado. No imóvel, localizado em um condomínio, na Avenida Paralela, foram apreendidos notebooks, aparelhos celulares, pen-drivers e outros dispositivos eletrônicos e o entorpecente.

“Esses materiais são de suma importância para subsidiar as investigações do Rio de Janeiro, como também a identificação de possíveis coautores, além do próprio embasamento da acusação deste suspeito”, avaliou a titular da Dercca, Simone Moutinho.

Todo material apreendido seguirá para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito será autuado em flagrante pelo armazenamento das imagens de pornografia infantil e posse de entorpecente.

