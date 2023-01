Médico preso com pornografia infantil tinha brinquedos em casa

Foto: Divulgação / SSP-BA

O médico que foi preso com pornografia infantil em Salvador, na terça-feira (24), tinha brinquedos de criança e filmagem íntima de um paciente no celular. As informações do g1 Bahia.

De acordo com o portal, o médico é Hironaldo de Jesus Neponuceno. Ele já responde a um inquérito no Rio de Janeiro, por estupro de vulnerável. A polícia descreve anexado ao depoimento do suspeito, ao qual o g1 teve acesso, que o fato de ter encontrado brinquedos demonstra um “comportamento típico de pedófilos”.

No depoimento, Hironaldo detalhou à polícia que começou a comprar o material em 2019, após negociações em redes sociais, e concluiu a compra em um aplicativo de mensagens.

O médico afirmou que depois de assistir os vídeos ele “se arrependia e os apagava do celular”. O material, no entanto, não foi encontrado em uma pasta de lixeira, mas sim de arquivos ocultos. Ele admitiu sentir “atração física por adolescentes, geralmente a partir dos 14 anos”.

No celular do médico também foram encontrados vídeos das partes íntimas de um paciente, durante uma consulta médica. Hironaldo disse que as gravações foram autorizadas pelo homem.

