Mega-Sena ACUMULADA: Novo prêmio de R$ 33 milhões será sorteado neste sábado (14)

Na noite da última quinta-feira (12), ocorreu o sorteio do concurso 2.554 da Mega-Sena. Como de costume, o evento ocorreu em São Paulo e foi efetuado pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, ninguém acertou as seis dezenas reveladas pelo globo: 19 – 25 – 43 – 44 – 48 – 49. O prêmio estava estimado em R$ 33 milhões.

Todavia, no mesmo concurso houve outros acertos em faixas menores:

QUINA (5 acertos) – 78 apostas ganhadoras: R$ 32.743,81 cada

QUADRA (4 acertos) – 4.929 apostas ganhadoras: R$ 740,23 cada

Vale ressaltar que o próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para este sábado (14).

Aposta da Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena nas casas lotéricas é necessário desembolsar uma quantia equivalente a R$ 4,50. Pela internet também é possível registrar o palpite, no entanto, é preciso investir R$ 30, que pode ser usado em outras loterias.

De todo modo, o procedimento deve ser realizado até 19h, como mencionado. O interessado deverá marcar entre 6 e 15 números na tabela da Mega-Sena. A cartela tem, ao todo, 60 dezenas.

Probabilidades de acerto

Com relação a chance de acerto nos concursos da Mega-Sena, é importante destacar que a probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta do cidadão.

Ademais, é importante destacar que para fazer uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com dados da Caixa. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo que a Caixa permite, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003, segundo a Caixa. O preço, contudo, não é nada barato. Seja como for, uma aposta nessa modalidade tem o valor estimado em R$ 22.522,50.

Premiação da Mega-Sena

De acordo com a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Como apostar na Mega-Sena pela internet

De antemão, é preciso informar que o cidadão interessado deve ter no mínimo 18 anos e um cartão de crédito disponível. Na sequência:

Acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa; Faça o cadastro, caso ainda não tenha conta; Escolha o jogo que deseja apostar e clique em “Aposte agora”; Preencha a cartela digital com os números desejados; Caso seja de sua preferência do apostador, é possível que o próprio site/app escolha os números por você. Essa modalidade é a “surpresinha”; Por outro lado, se preferir, selecionar a opção “teimosinha” que vai repetir, em apostas de sorteios futuros, os mesmos números jogados; Informe ao sistema quantos números pretende jogar no campo “quantidade de números da aposta”; Ademais, existe a opção “complete o jogo” caso queira que o sistema escolha os números que faltam; Escolhidos os números, clique em “colocar no carrinho”; Preencha uma nova aposta ou toque em “ir para pagamento”; Para finalizar, informe os dados do cartão de crédito para fazer a aposta e clique em “comprar”.