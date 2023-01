MEGA-SENA pode pagar R$ 51 MILHÕES neste sábado (21)

Neste sábado, um ou vários brasileiros poderão ver sua vida mudar completamente. Isso porque a Caixa Econômica Federal realizará mais um concurso da Mega-Sena, a modalidade lotérica mais famosa do país.

A saber, a Mega-Sena está com um prêmio principal estimado em R$ 51 milhões. Esse valor é inalcançável para a maioria absoluta da população, mesmo que trabalhem durante todos os dias das suas vidas. Por isso que a loteria sempre tem tantos apostadores, que torcem por uma mudança total na conta bancária.

Em síntese, a Caixa Econômica realizará o concurso às 20h desta quarta, em São Paulo. Isso quer dizer que os interessados em fazer uma fezinha devem correr para fazer seus jogos. Aliás, a noite de hoje deverá ter muitos dedos cruzados, torcendo para se tornarem os novos milionários do país.

A propósito, o prêmio de R$ 51 milhões alcançou essa marca após a loteria acumular nos cinco últimos concursos. Aliás, a última vez que a loteria pagou o prêmio principal foi no dia 31 de dezembro de 2022, no concurso da Mega-Sena da Virada, cujo prêmio principal foi o maior da história da loteria, de R$ 540 milhões.

Vale destacar que a Caixa Econômica não premia apenas os apostadores que acertarem todas as seis dezenas sorteadas. Aqueles que fazem a quina ou a quadra também são premiados. No entanto, os valores pagos são bem menores que o principal.

Em síntese, a Mega-Sena é a loteria mais famosa do país e atrai milhões de pessoas para os seus concursos. Contudo, vale destacar que não é nenhum pouco fácil acertar as dezenas sorteadas da modalidade.

A saber, enquanto uma aposta simples, com seis números, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões, um jogo com 20 dezenas escolhidas dá uma chance de acerto em 1.292. Em síntese, os apostadores terão muito mais chances de faturar o prêmio principal.

Seja qual for a quantidade de dezenas escolhidas, as pessoas que quiserem se arriscar e apostar na Mega-Sena poderão fazer seus jogos de três maneiras:

Apostar na Mega-Sena é bastante simples. Em suma, o apostador deve escolher seis números entre as 60 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 1 a 60. A saber, as apostas feitas devem ter, no mínimo, seis números, mas esse valor não é obrigatório. Isso porque os jogadores podem escolher até 20 dezenas em uma única aposta.

Vale destacar que o apostador também pode optar pelo modo “Surpresinha”, que consiste em deixar o sistema de aposta escolher os números do jogo.

Veja abaixo o valor de cada aposta:

6 dezenas escolhidas: R$ 4,50;

7 dezenas escolhidas: R$ 31,50;

8 dezenas escolhidas: R$ 126,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 378,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 945,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.079,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.158,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 7.722,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 13.513,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 22.522,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 36.036,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 55.692,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 83.538,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 122.094,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 174.420,00.

Embora o apostador tenha mais chances de ganhar ao escolher mais dezenas em um único jogo, ele também pagará bem mais caro por sua aposta.

Por isso, cada pessoa deve avaliar suas condições financeiras para determinar se o risco vale a pena ou se é melhor investir o dinheiro em algo que realmente renda alguma coisa, sem precisar contar com a sorte.

Veja quanto rendem R$ 51 milhões na poupança

O prêmio de R$ 51 milhões chama a atenção dos apostadores. Caso um único jogador acerte as seis dezenas do concurso da Mega-Sena deste sábado e fature o prêmio milionário, o valor que esse montante irá render na poupança será muito elevado.

De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 0,5% ao mês, acrescida da Taxa Referencial (TR). Isso corresponde a cerca de 0,677% ao mês, mas vale destacar que essa taxa varia diariamente.

Assim, o valor de R$ 51 milhões renderia aproximadamente R$ 330 mil no primeiro mês na poupança. A saber, caso o vencedor decidisse deixar o dinheiro render na caderneta por um ano, o rendimento seria maior a cada mês. Isso porque, quanto maior o valor na conta, maior o rendimento no mês seguinte.

Em outras palavras, o apostador que acertar todas as dezenas sorteadas, e ainda mais se conseguir ser o único ganhador do prêmio principal, terá grandes chances de não precisar mais trabalhar na vida.