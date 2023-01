Menino acerta números da Mega, mas mãe não faz jogo

Foto: Reprodução / YouTube

Imagina acertar os jogos da Mega da Virada, mas não ter feito o jogo? Foi o que aconteceu com a família de Pedro Henrique, um menino de 10 anos, da Paraíba. O garoto preencheu o bilhete com os números sorteados, mas a mãe dele não efetivou o jogo em uma lotérica.

A história da família que quase ficou milionária começou quando a mãe do menino sonhou que era ganhadora da Mega da Virada. No sonho, no entanto, ela não viu os números. À TV Diário do Sertão, Linda Inês contou que após o sonho, levou vários bilhetes em branco e entregou para que o filho escolhesse os números.

Em uma das cartelas, Pedro Henrique marcou 04-05-10-34-58-59, os números sorteados na noite do dia 31 de dezembro de 2022.

No entanto, a mãe ão foi à lotérica após o preenchimento das cartelas pelo filho. Depois disso, também descobriu que, além das seis dezenas, em outra cartela Pedro havia acertado uma quadra.

