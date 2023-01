Mercos OFERECE EMPREGOS 100% remotos

A Mercos, empresa que ajuda marcas a conquistar mercados, está em busca de novos colaboradores. Através de um software que ajuda indústrias e distribuidoras de bens de consumo em todo o Brasil a potencializar vendas, a Mercos impacta positivamente a rotina dos envolvidos na operação comercial. Isto é, do representante à equipe de apoio interno, do gerente comercial ao diretor, do marketing ao TI da empresa. Dito isso, veja os cargos abertos:

Analista de Atendimento ao Cliente – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Cobrança – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Implantação – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Full Stack Pleno [Python Javascript] – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Mobile (Xamarin) – Trabalho Remoto – Efetivo: Participar do desenvolvimento dos nossos aplicativos móveis Android e iOS utilizando Xamarin Nativo/Tradicional; Colaborar ativamente nas decisões técnicas envolvendo os projetos (modelagem de base, regras de negócio, arquitetura de código, gestão de ciclo de vida do aplicativo, etc.).

Mais sobre a Mercos e como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Em relação à empresa, vale frisar que a Mercos tem o propósito é movimentar a economia do Brasil, pois acredita que movimentar a economia melhora a vida das pessoas. Faz isso por meio do seu sistema de vendas e e-commerce B2B para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais.

Ao todo, vale ressaltar que a Mercos está comprometida com o desenvolvimento do mercado. Além disso, conta com mais de 7000 clientes e 30 mil usuários, que movimentam mais de 40 bilhões de reais anualmente em pedidos pelo seu software! Ademais, conta com mais de 200 ERP’s integrados e mais de 120 funcionários em todo o país.

