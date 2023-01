Metrô amplia horário de funcionamento durante Festival de Verão

Foto: Divulgação / CCR Metrô

O horário de funcionamento do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas será ampliado durante o Festival de Verão, que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro. No final de semana, o metrô funcionará até às 02h30.

Para garantir a volta dos clientes que forem ao evento, a Estação Mussurunga do Metrô, que fica próxima ao local dos shows, terá o horário de funcionamento para embarque estendido até as 02h30, enquanto as demais estações funcionarão após o horário de encerramento normal (00h) exclusivamente para desembarque de passageiros.

A concessionária informou que também vai ampliar o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), reforçar a operação de vendas de bilhetes e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

Além disso, em parceria com o FV 23, a CCR Metrô Bahia preparou uma programação especial para os clientes do metrô baiano. Entre 24 e 26 de janeiro, os clientes que passarem pela Estação Rodoviária do Metrô terão acesso às ações de cuidado com a saúde e de bem-estar do programa Caminhos para a Saúde, com destaque para a massoterapia. A iniciativa é promovida pelo Instituto CCR na área de atuação da CCR Metrô Bahia, em parceria com o SE7E Centro Tecnológico, e acontece das 07h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30.

Já no dia 27 será a vez da Banda aGentes do Metrô animar os clientes também na estação Rodoviária, às 17h30.No primeiro dia do Festival de Verão, a Estação de Metrô oficial da festa – Mussurunga –, vai receber, a partir das 14h, uma ação de grafite de lona ao vivo. A obra terá como tema “Verão” e a arte grafitada será exposta nas estações de metrô. “Com essa programação especial, reforçamos nosso compromisso de apoio à arte baiana, além de proporcionar uma experiência cultural, de lazer e bem-estar para os nossos clientes”, explica Júlio Freitas, Superintendente da CCR Metrô Bahia.

Leia mais sobre Festival de Verão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.