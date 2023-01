Metrô de Salvador monta esquema especial para jogo do Bahia

Foto: Divulgação / CCR Metrô

A CCR Metrô montou, nesta quarta-feira (18), um esquema especial para a partida do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas na Arena Fonte Nova. O jogo acontece às 21h30 e marca o retorno do futebol à estádio.

De acordo com a concessionária, a operação visa garantir a segurança dos torcedores que forem assistir ao jogo. A estação Campo da Pólvora terá funcionamento estendido até 0h30, enquanto as outras encerrarão as atividades no horário normal por volta da meia-noite.

Haverá ainda reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) ao longo de todo o sistema, e especialmente na Estação Campo da Pólvora de Metrô, que fica a 400 metros do estádio.

Para garantir a segurança será realizado um monitoramento eletrônico composto por mais de duas mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação.

