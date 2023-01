MEZ Energia ABRE VAGAS em DOIS ESTADOS; Veja!

Confira tudo o que é necessário para se candidatar em um dos cargos.

A MEZ Energia, empresa 100% brasileira no segmento de energia, criada com a proposta de trazer inovação e desenvolvimento para o país e, com isso, proporcionar mais qualidade de vida para os brasileiros, está contratando. Caso queira conferir a lista de vagas, basta ver abaixo com suas respectivas localidades:

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno (CLT) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista PMO – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Assistente de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Estágio – São Paulo;

Banco de Talentos – Geral – São Paulo – Autônomo;

Coordenador de TI – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estágio de Engenharia (Porto Alegre) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Orçamentista – São Paulo – SP – Pessoa jurídica: Interpretação de projetos e especificações técnicas; Levantamento de custos de equipamentos, materiais e serviços para subestação e linhas de transmissão; Elaboração de orçamentos.

Mais sobre a MEZ Energia e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a MEZ Energia, é válido destacar que trata-se de empresa que sabe como projetar e construir grandes empreendimentos, com qualidade, eficiência e inovação.

Além disso, também é importante frisar que a companhia nasceu em 2019, mas possui a experiência de mais de 4 décadas de história no setor de construção civil. Isso porque, seus fundadores criaram uma das maiores e mais respeitadas empresas desse setor.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!