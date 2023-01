Michelle atualiza estado de saúde de Bolsonaro após internação do ex-presidente

Foto: Carolina Antunes / Presidência da República/Divulgação

Michelle Bolsonaro apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (9) para atualizar o estado de saúde do marido.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no AdventHealth Celebration, um hospital com 220 leitos nas imediações de Orlando, na Flórida, EUA. As informações são de Lauro Jardim, do O Globo.

Nos stories do perfil no Instagram, Michelle Bolsonaro disse que o ex-presidente foi para o hospital após novas complicações no sistema digestivo.

“Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que ele levou em 2018”, escreveu.

Por fim, a esposa de Bolsonaro revelou estar em orações para a melhora do marido. “Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe”, finalizou.

