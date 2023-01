Na temporada 2020/2021, Lille conseguiu sensacionalmente ganhar as medalhas de ouro do campeonato francês. A equipe venceu inesperadamente todos os seus rivais, incluindo o PSG. A propósito, br.1xBet.com/pt – todos os jogos de aposta online estão disponíveis agora. Isto permitirá que você capitalize os jogos da estréia francesa.

Não menos importante, o Lille conseguiu ganhar as medalhas de ouro do campeonato nacional graças ao jogo muito confiante de seu goleiro. Mike Meninand marcou 21 metas na Ligue 1 na campanha de 2020/2021. Seu rival mais próximo, Keylor Navas, está sem um gol em apenas 15 jogos. Além disso, Lille sofreu menos gols do que qualquer um de seus rivais durante essa campanha.

Quanto a Menyan, ele foi o merecido vencedor do prêmio individual pelo maior número de partidas “secas” no final dessa campanha.

Foi a melhor prova de quão importante Mike é para sua equipe.

Menyon deixou o dinamarquês após uma estação impressionante. O goleiro encontrou um lugar no AC Milan, onde também começou a mostrar sua garra. Seu jogo confiante ajudou a equipe a ganhar seu primeiro Scudetto em 11 anos.

Por que o Menyant teve uma grande temporada?

Menyant interagiu bem com os jogadores defensivos de sua equipe. José Fonte, por exemplo. Portanto, em princípio, não havia muitas chances para o gol de Lille.

Voltando ao feito de Menyan, ele conseguiu 21 lutas ‘on nil’ graças a:

a capacidade de escolher a posição certa e encurtar o ângulo para um chute a gol;

um bom jogo de passe que lhe permitiu interceptar um número de cruzes para dentro da caixa;

um excelente tempo de reação, o que lhe permitiu lidar mesmo com tiros à queima-roupa.

Mais importante ainda, o goleiro tem sido consistente e confiante durante toda a temporada. Isto o ajudou a ter uma grande temporada e ajudar sua equipe a ganhar o cobiçado troféu.

Ainda hoje é fácil seguir Lille em um site de apostas confiável.