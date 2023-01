A Mills, a maior empresa locadora de plataformas elevatórias presente em toda América Latina está contratando novos profissionais para atuar em suas unidades. Veja a seguir as oportunidades disponíveis e não deixe de se candidatar na vaga de interesse.

Mills tem NOVOS empregos em todo o país; veja os cargos

A Mills deu início às suas operações em 1952 e conta com uma jornada pioneira no mercado de locação de plataformas elevatórias. A companhia possui uma trajetória repleta de reconhecimento e conquistas e para dar continuidade ao sucesso das suas atividades, novas oportunidades de empregos foram disponibilizadas.

Para fazer parte do time Mills, os interessados devem atuar de forma séria, responsável e proativa, além de priorizar a qualidade entregue em seus serviços visando a satisfação dos clientes. Confira os trabalhos disponíveis e os lugares de atuação.

Anls Administrativo – Cotia/SP;







Consultor de RH – Rio Grande do Sul;







Anls Contábil – Rio de Janeiro;







Gerente de Contab.- Rio de Janeiro;







Supervisor de Oper – Cotia/SP;







Coordenador Administrativo – Assis/SP;







Anls de Infraestrutura III – São Paulo;







Encarregado de Manut – Montes Claros;







Anls de Planejamento Finan. III – São Paulo;







Téc de Seg do Trabalho – Bauru/SP;







Estágio Téc. – São José dos Campos/SP;







Assistente de Depósito – Cachoeirinha/RS;







Instrutor de Operações – São Paulo.

Como se candidatar

É muito simples se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as Instruções publicadas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para a Mills analisar.

