Quando o assunto é exportação de carne bovina, a companhia Minerva Foods assume a liderança. Estamos tratando de uma empresa com atuação mundial que está em constante crescimento e busca entregar qualidade e excelência em tudo que faz. Hoje a empresa está buscando novos trabalhadores para complementar o sucesso de suas atividades. Confira, a seguir.

Minerva Foods abre 30 vagas de emprego pelo país

A Minerva Foods é considerada uma das maiores companhias atuando na produção e comercialização de carnes e seus derivados, atualmente seus produtos são exportados para diversos países. Todo esse sucesso e crescimento se dá ao comprometimento e consistência presente em tudo que a empresa faz.

A empresa está à procura de pessoas com um perfil qualificado, que possuem espírito de liderança e atuam de forma séria e proativa, visando a entrega de bons resultados. Se você se identifica com os critérios exigidos pela Minerva Foods e deseja se juntar à equipe, veja a seguir.

Assistente Administrativo – Barretos/SP;

Supervisor PCM – Araguaína/TO;

Coordenador de Talent Acquisition – São Paulo;

Anls de Governança de Dados – Barretos/SP;

Coord. de Recursos Humanos – Janaúba/MG;

Analista de Recursos Humanos – Palmeiras de Goiás/GO;

Coord. de Contas – São Paulo;

Assistente de Escrita Fiscal – Barretos/SP;

Superv. de Limpeza e Higienização – Brasil;

Recep. – São Paulo.

Veja também: Oba Hortifruti abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades anunciadas, os interessados devem seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e cadastrar um currículo para a empresa analisar.

Atualize-se diariamente com as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.